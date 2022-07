Animali Fantastici – I Segreti di Silente/ Una nuova avventura che sorprende

Terzo episodio della serie, Animali fantastici – I segreti di Silente è una lieta sorpresa. Il nuovo capitolo dello spin-off e prequel della serie cinematografica di Harry Potter, ispirata all’omonimo libro di J. K. Rowling, è finalmente disponibile in DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD e Steelbook 4K Ultra HD per Warner Bros. Entertainment.

SINOSSI – Il professor Albus Silente (Jude Law) sa che il potente mago oscuro Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) è intenzionato a prendere il controllo del mondo magico. Non essendo in grado di fermarlo da solo, Silente affida al magizoologo Newt Scamander (Eddie Redmayne) il compito di guidare un’intrepida squadra di maghi, streghe e un coraggioso Babbano pasticcere in una pericolosa missione, dove incontrano vecchie e nuove creature e si scontrano con la crescente legione di seguaci di Grindelwald. Con una posta in gioco così alta, quanto a lungo Silente potrà restare in disparte?

Manca un po’ di magia, è vero, ma Animali fantastici – I segreti di Silente è un grande sì. Superati i problemi di sceneggiatura nel capitolo precedente, legati principalmente a causa dei troppi personaggi coinvolti, il terzo capitolo è una nuova avventura fantasy che mischia più elementi: dal dramma politico sull’ascesa del fascismo allo sguardo sulle creature magiche, fino al lato amoroso. Onnipresente, naturalmente, il collegamento ai film di Harry Potter. Scenografie ed effetti visivi eccezionali, ma a fare la differenza sono soprattutto le prove attoriali, a partire da Mads Mikkelsen, qui nei panni di Grindenwald.

Tantissimi i contenuti speciali presenti all’interno dell’edizione Blu-ray: tra le featurette estese, un viaggio alla scoperta dei nuovi personaggi e delle loro storie, un esclusivo dietro le quinte con il cast e la troupe del film ma anche numerose scene eliminate e, anche nell’edizione in DVD, l’imperdibile featurette The Magic of Hogwarts con tante immagini inedite delle iconiche location del film.

Animali Fantastici – I Segreti di Silente è disponibile in DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD e Steelbook 4K Ultra HD per Warner Bros. Entertainment

