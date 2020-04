Animali fantastici non va in onda oggi/ Perchè? Il film con Eddie Redmayne spostato..

Dopo la saga di Harry Potter, andata in onda lunedì e martedì su Italia 1 per quattro settimane di fila, Mediaset ha deciso di rimanere in tema puntando anche sui due capitoli di Animali Fantastici. Il primo di questi, Animali Fantastici e dove trovarli, avrebbe dovuto essere in onda oggi, 13 aprile, ma i programmi sono cambiati. Andando a controllare i palinsesti del giorno di Pasquetta è infatti impossibile trovare il film con Eddie Redmayne nel ruolo di Newt Scamander. Per oggi infatti Mediaset ha deciso di puntare su altri programmi. Su Canale 5 allora troviamo in onda in prima serata Rock Economy, lo show musicale di e con Adriano Celentano dall’Arena di Verona risalente a qualche anno fa, che torna dunque in replica. Spostandoci invece su Italia 1, troviamo in programma il film Jurassic Park.

Animali Fantastici e dove trovarli, ecco quando va in onda il film

Quando va dunque in onda Animali Fantastici e dove trovarli? Il film con Eddie Redmayne è spostato di un giorno: va in onda infatti domani, martedì 14 aprile, su Canale 5. Qualora foste interessati alla programmazione Mediaset dei prossimi giorni, vi sveliamo che Canale 5 vede Mercoledì 15 aprile la prima replica di Tu sì que vales. Giovedì 16 aprile Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo. Venerdì 17 aprile il film Puoi baciare lo sposo. Infine, sabato 18 aprile spazio alla replica di Ciao Darwin. Per quanto riguarda Italia 1, martedì 14 aprile in onda Il ciclone di Leonardo Pieraccioni. Mercoledì 15 aprile Il mondo perduto: Jurassic Park. Giovedì 16 aprile il film Momentum. Venerdì 17 aprile Twilight – New Moon. Sabato 18 aprile, infine, va in onda il film Ozzy – Cucciolo coraggioso.



