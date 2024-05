Anita, 12enne tetraplegica dalla nascita: vittima di un errore medico?/ Eleonora Daniele piange in diretta tv

A Storie Italiane la drammatica vicenda di Anita, una ragazzina 12enne che da quando è nata è tetraplegica a seguito di un possibile errore dopo il parto. Il programma di Rai Uno si è collegato con la famiglia della ragazzina, invalida al 100 per cento: “Anita vive oggi alla giornata – racconta la mamma – ha bisogno di assistenza continua, dorme poco quindi anche io di conseguenza, dobbiamo sempre stare attenti a tutto, facciamo con lei fisioterapia, facciamo tutto quello che si può fare per darle il meglio, ha bisogno di tante cose”.

Anita ha anche delle crisi epilettiche importanti: “Ha bisogno di cambi di posizione quindi anche gli spostamenti sono difficili, ha bisogno di essere assistita continuamente”. Eleonora Daniele aggiunge: “Questa è una famiglia dignitosa nel come sta affrontando questo dramma ma bisogna aiutarli”, e ancora: “Perchè è stato archiviato questo caso dove gli errori o presunti tali sarebbero arrivati dai medici?”.

ANITA, 12ENNE TETRAPLEGICA: ECCO COSA E’ SUCCESSO”

Risponde l’avvocato della famiglia di Anita: “E’ stato archiviato perchè nel momento in cui la procura ha chiesto di archiviare, la famiglia era occupata in altro, dedita completamente alla piccola e poi era sopraggiunta anche la morte del padre della piccola. Oggi si trova quindi a sottoporre il tutto ad un altro giudice, civile, che valuterà il caso sotto principi totalmente diversi”.

Eleonora Daniele ribatte: “Trovo paradossale archiviare una posizione del genere”. L’avvocato ricorda poi la vicenda: “Alessia viene ricoverata nel 2012 dopo delle perdite fisiologiche in ospedale a Rovigo, poi partorirà naturalmente dopo nove ore in ospedale, ma il parto doveva essere cesario e almeno due ore prima: la signora avrebbe partorito alle 20:10 al massimo, ma invece la piccola è stata sottoposta ad una sofferenza di oltre un’ora con una mancanza di ossigeno e ciò ha portato alla situazione attuale. Nonostante le richieste della madre del parto cesareo alla fine il parto è stato naturale con la piccola che è nata in maniera particolarmente sofferente.

ANITA, 12ENNE TETRAPLEGICA: “LA SITUAZIONE È DRAMMATICA”

“La situazione è drammatica, ci sono state diverse carenze. La piccola doveva essere sottoposta ad un elettroencefalogramma, un esame di routine, ma il macchinario era rotto”. La mamma ha ripreso la parola: “Io avevo dei forti dolori alla schiena, quindi mi hanno aiutato, mi hanno fatto pressione più volte sulla pancia, ogni volta che spingevano sentivo male, poi Anita nacque e non ha pianto subito, quindi è stata intubata… ricordo queste fasi”.

“Adesso la bimba si alimenta con la Peg”, un tubicino che fa entrare il cibo direttamente nello stomaco e che comporterà delle complicanze per la vita di Anita, piccola tetraplegica. L’inviato di Storie Italiane ha aggiunto che la prossima settimana la bimba dovrà togliere quasi tutti i denti, visto che si sono accavallati con quelli da latte. Eleonora Daniele appare visibilmente commossa: “Ti sono vicina Alessia (mamma di Anita ndr), stai passando un inferno. Non è possibile che non ci sia giustizia per lei”.

