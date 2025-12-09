Anita e Rasha protagonista di un'accesa lite in diretta al Grande Fratello 2025: i sospetti per la rottura con Omer suscitano lo scontro

La semifinale del Grande Fratello 2025 è stata alimentata da una lite abbastanza accesa tra Anita e Rasha. La rottura tra la Younes e Omer Elomari ha sollevato molti sospetti non solo fuori dalla Casa, ma anche dentro, e una delle più sospettose è proprio Anita. La gieffina ha infatti trovato dei cambi di comportamento repentini in Rasha proprio a pochi giorni dalla finale, e questo l’ha portata a dire che forse la concorrente non è così sincera come dice di essere.

“Non tornano alcune cose, quindi è lecito dubitare. – ha esordito Anita in confessionale – Io sento più sincero lui. Fino alla settimana scorsa era la prima che metteva dubbi su Donatella, ora migliori amiche. Mi sono persa dei tasselli…”. Parole di fronte alle quali Rasha ha risposto a tono: “Stai rosicando di non essere andata in finale come Jonas.”

Lite tra Anita e Rasha al Grande Fratello 2025: ‘colpa’ della rottura con Omer

Una provocazione che ha acceso la lite tra le due donne, continuata con la replica di Anita Mazzotta: “Vedo che la clip ti ha stuzzicato… Una minima cazz*ta è crollato tutto con Omer, fatalità io ho detto ‘Le coppie solitamente non arrivano mai in finale insieme ma si scoppiano prima’, e la storia con Omer ecco che finisce.” Rasha è una furia: “Tu fai film e dubiti di tutto il mondo, ma falla finita! State facendo davvero un film.”, ha tuonato la concorrente, chiudendo lo scontro.