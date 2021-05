Anita Bartolomei vince Lo Zecchino d’Oro 2021/ Con “Custodi del mondo” di Cristicchi

Anita Bartolomei, 8 anni, di Belforte del Chienti, ha vinto la 63esima edizione dello Zecchino d’Oro con “Custodi del mondo”, canzone scritta da Simone Cristicchi e Gabriele Ortenzi. In gara c’erano 14 canzoni, interpretate dal vivo da 16 piccoli solisti accompagnati dal Piccolo Coro diretto da Sabrina Simoni. A votarle è stata una giuria di “vip” composta, tra gli altri, da Katia Ricciarelli, Pupo, Cristina D’Avena e Anna Tatangelo, e una composta da dieci bambini, oltre ai componenti del Piccolo Coro. Al secondo posto si è piazzata “Un minuto” cantata da Angelica Zina Cottone, 9 anni, di Reggio Calabria, mentre in terza posizione si è classificata “Il bambino e il mare”, interpretata da Andrej Avella, 7 anni, di Giardini Naxos, in provincia di Messina. Tra gli autori dei brani in gara si segnalano anche Francesco Tricarico, Leonardo Pieraccioni e Paolo Belli.

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 31 maggio: Brooke si sente in colpa...

“Custodi del mondo” ha vinto lo Zecchino d’Oro

Il brano “Custodi del mondo” si è aggiudicato anche il premio “Chicco e doretta”, assegnato alla canzone che più è piaciuta ai coristi della Galassia. “Sono emozionatissimo e felicissimo di aver ricevuto questo premio della Galassia dell’Antoniano e ci tengo a portare i saluti anche del coautore Ortenzi. Siamo soddisfatti che i bimbi abbiano ascoltato le canzoni dello Zecchino d’oro di quest’anno e scelto proprio Custodi del mondo”, aveva detto in un videomessaggio Cristicchi rivolgendosi ai bimbi. La compilation dello Zecchino d’Oro, distribuita da Sony Music Italia, è stata realizzata per il quarto anno sotto la direzione artistica del maestro Peppe Vessicchio. Anche quest’anno il concorso canoro si è fatto portavoce del progetto solidale “Operazione pane”, che supporta 13 mense francescane in tutta Italia, sostenuto da Rai per il Sociale.

Uomini e donne non va in onda oggi, 31 maggio/ Estate da single per Gemma Galgani

LEGGI ANCHE:

Jerry Calà, 70 anni/ "50 anni di carriera, un ruolo drammatico e nessun amico"

© RIPRODUZIONE RISERVATA