Anita Caprioli, compagna Daniele Pecci/ “Mi ha conquistato la sua dolcezza”

Daniele Pecci, protagonista della fiction Rai “Cuori”, è fidanzato da anni con l’attrice Anita Caprioli. L’attore che in passato è stato legato anche a Michelle Hunziker, ha conosciuto la compagna ormai dieci anni fa: “Con Anita ci siamo conosciuti 6 anni fa ad una cena, tra me e lei c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine”, ha dichiarato Pecci a “Storie italiane” nel 2018. Sulle pagine del settimanale F, Pecci ha svelato di essere rimasto affascinato dalla dolcezza della compagna: “Mi ha conquistato la sua dolcezza. Siamo simili: come me ama il silenzio ed è molto gelosa della sua vita privata. L’ultima volta che ho pianto è successo davanti a lei in un momento di profonda commozione”. I due attori vivono insieme a Roma e nel 2016 hanno avuto una figlia, Viola. Per Pecci, la bambina, è la seconda figlia: ha infatti avuto un altro figlio nel 2008, Francesco, nato dalla sua precedente relazione con l’attrice teatrale Barbara Buonanno.

Simona Izzo gelosa di Ricky Tognazzi?/ “Lo sorveglio a 360 gradi”

Daniele Pecci e Anita Caprioli: non si sposano!

Daniele Pecci e Anita Caprioli amano molto la privacy, tanto che hanno sempre parlare poco della loro relazione durante le interviste: “Di Anita posso solo dire che è una grande attrice, per il resto no comment”, era solito riprendere l’attore durante le interviste quando gli chiedevano della loro unione. Nonostante siano una coppia innamorata e stabile, i due attori non sembrano intenzionati a sposarsi: “Il matrimonio è un’istituzione obsoleta. Tutti sono liberi di scegliere se sposarsi o meno: uomini con uomini, donne con donne, uomini con donne. Sono per la libertà assoluta e mi sembra assurdo che qualcuno sprechi un minuto del proprio tempo per negare questo diritto a un’altra persona. Detto questo, il matrimonio mi sembra la cosa più inutile del mondo”, ha dichiarato il protagonista di “Cuori” a Vanity Fair.

LEGGI ANCHE:

Giovanna Isola, moglie Toni Santagata/ Il miracolo di Padre Pio e la morte del figlioPatrizia Gucci: "Film Lady Gaga non autorizzato"/ "Reggiani? Stop protagonismo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA