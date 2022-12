Chi è Anita Casoio, moglie di Giovanni Storti/ “Era convinto che saremmo morte…”

Chi è Anita Casolo?

Anita Casolo è la moglie dell’attore e comico Giovanni Storti, parte del trio Aldo, Giovanni e Giacomo e indubbiamente quello più sportivo e amante della natura. Classe 1961 e originaria di Milano, a differenza delle mogli degli altri componenti del trio, Anita è totalmente distante dai riflettori e dal mondo del cinema e dello spettacolo. E’ una donna molto riservata, anche lei (come il marito) amante della natura ma soprattutto dello sport.

Si da il caso infatti che Anita abbia catturato l’attenzione dei giornalisti proprio per l’ambito sportivo e non per la fama di Giovanni. Nel 2020 aveva percorso ben 6000 chilometri della via Francigena in sella alla sua bicicletta, affiancata dall’amica Monica Nanetti. La sua impresa, come riporta Donna glamour, è stata documentata nel blog della sua amica e intitolato “Se ce l’ho fatta io”. Dopo quell’avvenimento Anita era anche stata intervistata da La Repubblica e aveva dichiarato che il marito Giovanni era abbastanza spaventato: “Non lo ha detto ma era preoccupatissimo per noi, era convinto che saremmo morte, pero ci invidiava anche. Purtroppo si lamentava di continuo e ci diceva che non siamo delle mammolette ma delle pazze scatenate anche se non siamo delle atlete”.

Anita Casoio, Giovanni Storti e le loro figlie

Se Anita Casolo come avevamo preannunciato non ha mai fatto parte dei film o degli sketch del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, dovete sapere che qualcuno della famiglia Storti lo ha fatto! Dopo il matrimonio Anita e Giovanni Storti hanno avuto due figlie: Clara e Mara e loro due hanno preso parte al cast dei film: “Chiedimi se sono felice” e “Il cosmo sul comò”.

Sia lei che le figlie sono molto riservate e non hanno profili social, ma dal profilo di Giovanni possiamo dedurre che sia per lei che per le due figlie, lui sia un ottimo padre e marito dato che Giovanni all’interno del suo profilo Instagram, mostra spesso la sua casa, la natura e molte delle cose che ricava da essa o che prepara principalmente per la sua famiglia. L’amore per la natura e per lo sport li accomuna ma allo stesso tempo Anita ha affermato di non avere una preparazione sufficiente per poter essere una ciclista, l’amore per le bici è più che altro un hobby. A breve Giovanni sarà ospite a Verissimo insieme ad Aldo e Giacomo e probabilmente oltre alla carriera spenderà anche qualche parola in merito alla sua famiglia.

