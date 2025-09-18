Chi è Anita, concorrente ufficiale del Grande Fratello 2025: appassionata di tatuaggi, "è cresciuta affrontando problemi più grandi di lei"

Anita, chi è la concorrente ufficiale del Grande Fratello 2025

Il cast del Grande Fratello 2025 sta pian piano prendendo forma e, nelle ultime ore, sui canali social del reality sono arrivati gli annunci dei primi concorrenti ufficiali. Nella Casa più spiata d’Italia troveremo il pugile Matteo così come uno studente universitario ed esperto in arti marziali di nome Jonas; ad essi si aggiunge poi un’altra concorrente, al momento la prima donna ad essere ufficializzata, ovvero Anita.

A raccontare brevemente la sua storia e a tracciarne un rapido identikit è il nuovo promo tv del programma, con la voce sempre di Simona Ventura. “Anita ha la sua storia scritta sulla pelle – racconta la conduttrice – è cresciuta affrontando problemi più grandi di lei. Ha conquistato, però, sempre tutto da sola. Chi doveva proteggerla l’ha delusa, ma per le persone che ama farebbe qualsiasi cosa. Sotto la sua corazza un’infinita dolcezza“.

Dalle prime rapide immagini del promo tv emerge che Anita è una grandissima appassionata di tatuaggi; inoltre, come anticipato dalla conduttrice, la sua è una storia delicata che sicuramente verrà raccontata nel corso della nuova edizione e che regalerà non poche emozioni.

Grande Fratello 2025, polemiche sui primi concorrenti: cos’è successo

Matteo, Jonas e Anita sono al momento i primi concorrenti del Grande Fratello 2025 ad essere stati ufficializzati. Eppure, nelle ultime ore, sono già esplose le prime polemiche sul web e in rete in merito alla loro presunta notorietà; secondo molti utenti, infatti, due di loro non sarebbero così del tutto sconosciuti.

Matteo, in particolare, pur non avendo legami con la televisione vanta un ampio seguito sui social, con ben 200.000 followers su Instagram e circa 60.000 su TikTok; Anita, invece, sarebbe seguita sui social da numerosissimi personaggi dello spettacolo e vanta su Instagram circa 57.000 followers.

Dati che stanno facendo storcere il naso al pubblico e a tutti gli amanti del Grande Fratello 2025, che si sarebbero aspettati di vedere in questa nuova edizione persone comuni e estranee al pubblico, come inizialmente previsto. Le prime polemiche sono dunque servite, in attesa di conoscere il cast al completo e i nuovi nomi che popoleranno la Casa.