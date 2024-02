Anita choc su Giuseppe Garibaldi dopo il malore al Grande Fratello/ “Mi manca, l’ho sognato eravamo…”

Anita sente la mancanza di Giuseppe Garibaldi: le sue parole

Giuseppe Garibaldi ha avuto un malore nelle scorse ore, ed è stato portato in ospedale. Il bidello è svenuto all’improvviso nel bagno, allertando tutti i suoi inquilini accorsi ad aiutarlo. Al suo fianco l’immancabile amica Anita Olivieri che lo ha accompagnato in ambulanza rassicurandolo.

Nelle ultime ore, però, tutti sentono la mancanza di Giuseppe che non può tornare nella casa del Grande Fratello per aver contratto il covid-19. A soffrire maggiormente l’assenza del bidello, naturalmente, Anita che ha dichiarato di averlo addirittura sognato: “Mi nascondevo per fargli uno scherzo, eravamo in una casa simile a questa ed eravate presenti anche voi”. Anche Massimiliano Varrese ha ammesso di aver sognato Garibaldi e di avvertirne la mancanza particolarmente.

Giuseppe Garibaldi come sta? Gli aggiornamenti del fratello Nicola

Giuseppe ha suscitato molta preoccupazione negli ultimi giorni a causa di un malore improvviso. Il bidello ha avuto un mancamento ed è stato immediatamente soccorso da un’ambulanza. Quanto accaduto ha scosso tutti nella casa del Grande Fratello, ma fortunatamente il Garibaldi sta bene.

Ad aggiornare sulle sue condizioni di salute ci ha pensato il fratello Nicola che su Instagram ha scritto: “Buongiorno a tutti- fa sapere all’esordio del messaggio social per il popolo internauta, Nicola Garibaldi -. Io e la mia famiglia vi ringraziamo per i tanti messaggi d’affetto! Giuseppe sta bene ed è sotto osservazione! Grazie di cuore a tutti” ha concluso rassicurando i fan del programma. Al momento il bidello non può rientrare a causa del Covid, dunque, si trova in albergo per trascorrere la solita quarantena.

