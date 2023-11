Anita contro Beatrice Luzzi: “sei una cleptomane”/ Nuova lite al Grande Fratello 2023 per un reggiseno!

Anita accusa Beatrice Luzzi di essere una cleptomane al Grande Fratello 2023

Nuova lite al Grande Fratello 2023 tra Anita e Beatrice Luzzi. La concorrente ha accusato l’attrice di averle rubato un reggiseno nel cuore della notte . Anita, durante una chiacchierata con l’amica Angelica, si è confidata dicendo “io il mio reggiseno di notte, lo metto per terra. E non l’ho trovato da nessuna parte. Io penso che lei abbia una quinta, non lo so… Allora ho detto ‘per scrupolo, fammi andare a vedere’. Nel suo zaino era. Se gliel’ho detto? No! Cioè… cleptomane, non lo so!”. Un’accusa chiara e diretta quella della giovane concorrente all’attrice di Vivere con cui non scorre buon sangue e che sicuramente sarà argomento di discussione durante la diretta della diciannovesima puntata.

Il rapporto tra le due è sempre stato molto teso all’interno della casa. La stessa Luzzi è convinta che anche lei si sia mezza tra lei e Giuseppe Garibaldi seminando zizzania. “Perché devi parlare dei miei sentimenti” ha chiesto Beatrice ad Anita durante l’ultima diretta del GF precisando – “tu pensi che le relazioni siano lineari? Sei la prima che sta facendo avanti e indietro da 13 anni”.

Beatrice Luzzi e la lite con Anita al Grande Fratello 2023: “parli sempre di me”

Anita ha messo zizzania tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi? Tra l’attrice e la giovane concorrente non c’è grande sintonia e a peggiorare la situazione è il comportamento del bidello di Reggio Calabria grande amico di Anita. “Smettila di parlare di me, sei una ragazzina. È da quando sei entrata che parli male di me, su tutti i temi, fatti una vita tua Anita” ha detto la Luzzi ad Anita che ha replicato – “ce l’ho una vita e molto bella pure”.L’attrice ha replicato: “non ce l’hai stai sempre a parlare di me. Fatti gli affari tuoi, perché la verità è che in diretta state sempre a parlare di me, perché non avete nient’altro di cui parlare” con Anita che sbotta “sto al Grande Fratello quindi posso parlare di chi voglio perché me lo chiedono Bea”.

Poco dopo la lite, le due si ritrovano nella zona beauty e si tendono una mano con Anita che confessa: “davvero, di te a lui ho detto solo cose belle – le dice -, non voglio litigare con te”. Alla fine Bea accetta le scuse e tra le due scatta un abbraccio.











