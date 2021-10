Anita Dobson, moglie Brian May / Lui: “per qualche motivo mi sopporta ancora”

Anita Dobson è la moglie del celebre chitarrista dei Queen, Brian May. Grazie alla storia d’amore con la rockstar, il suo nome è balzato in vetta alle cronache rosa di tutto il mondo. Per stare con lei, oltretutto, il musicista avrebbe mandato a rotoli il suo precedente matrimonio con Chrissie Mullen. Tra i due le cose vanno a gonfie vele ancora oggi, come emerge soprattutto sui canali sociali, dove Brian May si rivela sempre dolcissimo e affettuoso nei confronti della sua dolce metà.

Non è raro che la rockstar se ne esca con qualche dedica speciale, come quella pubblicata in occasione del settantaduesimo compleanno di Anita Dobson, lo scorso aprile: “Buon compleanno alla mia meravigliosa moglie Anita. Che, per qualche ragione, mi sopporta ancora…“, le sue parole.

Anita Dobson, per lei Brian May lasciò Chrissie Mullen

Anita Dobson e Brian May sono a tutti gli effetti una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. I due sono saliti all’altare nel duemila, ma il loro primo incontro sarebbe avvenuto ben sedici anni prima. All’epoca il chitarrista era sposato con un’altra donna (Chrissie Mullen), ma anche padre di 3 figli. Da quando Brian May e Anita Dobson si sono messi insieme, non si sono mai più lasciati.

L’attrice si è rivelata anche fonte di ispirazione per il musicista dei Queen, avendo “contribuito” a creare una delle canzoni di maggior successo del gruppo, I Want it All. Nel pezzo risuona una frase scritta dal chitarrista partendo da un dialogo avuto con la moglie: “Voglio tutto e lo voglio adesso”, “I want i all, and I want it now“, che è appunto il ritornello del brano.

