Anita Mazzotta e Grazia Kendi nel mirino di Ivana Castorina al Grande Fratello: "Giocato sporco mie spalle" "Gesto Omer? Non mi ha infastidito"

Dopo essere stata eliminata dal Grande Fratello Ivana ha rotto il silenzio in una lunga intervista concessa a Il Giornale. La 35enne operaia metalmeccanica originaria di Catania ha voluto togliersi più di un sassolino dalle scarpe dicendo la sua sui suoi compagni di avventura rivelando senza filtri e mezzi termini chi l’ha delusa e perché. E sono state proprio le sue ex amiche Anita Mazzotta e Grazia Kendi a finire nel mirino di Ivana.

Scendendo nel dettaglio, Ivana ha attaccato Anita Mazzotta e Grazia Kendi perché uscita dalla casa ha visto e sentito alcune cose che le hanno fatto rivalutare in negativo le due ragazza che all’interno del reality considerava amiche: “Non mi aspettavo che Anita e Grazia fossero coalizzate contro di me, dato che in Casa abbiamo sempre condiviso una bella “amicizia”. Per Ivana, Anita ed Grazia “Si sono divertite nell’agire alle mie spalle ed arrivare fino alla fase finale del percorso facendo un gioco sporco che, sicuramente, non fa loro onore.” Tuttavia la 35enne è convinta che il pubblico a casa ha avuto modi di vedere come si sono comportate e trarre le giuste conseguenze.



Grande Fratello, Ivana Castorina commenta il gesto di Omer Elomari: “Non mi ha infastidita”

Durante l’intervista a Il Giornale Ivana si è sbilanciata anche sugli altri concorrenti del GF. Ha confessato di essere molto felice che Giulia Soponariu sia la prima finalista perché è una persona pura e sincera e di tifare per la coppia formata da Rasha Younes e Omer Elomari. In loro ha creduto sin da subito e continuerà a farlo ad oltre e a propositi dei ‘Rashmer’ nel commentare il famoso gesto di Omer Elomari di togliersi i pantaloni e mostrare le mutande è andata contro corrente ammettendo che il gesto non l’ha particolarmente infastidita: “La prima cosa che ho pensato, vedendo il gesto di Omer da casa, è che la stanchezza dovuta alla reclusione gli stia facendo brutti scherzi e che, sicuramente, anche le pressioni sul rapporto con Rasha non lo aiutano».