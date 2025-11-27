Anita e Jonas in crisi? Cosa è accaduto nelle ultime ore nella casa del Grande Fratello

La storia d’amore tra Anita e Jonas vive una battuta d’arresto nella casa del Grande Fratello? Ufficialmente no, almeno per il momento, ma qualcosa potrebbe cambiare in questi giorni, a maggior ragione dopo un misterioso aereo che ha sorvolato i cieli della casa più spiata d’Italia e che sembra voler mettere in guardia la stessa Anita riguardo al ragazzo. C’è qualcosa che non torna nella relazione tra di loro?

Domenico D’Alterio sembra essersi accorto di un cambio di atteggiamento da parte della ragazza dopo il gesto da parte dei fan, che sembra aver scosso qualche equilibrio in questi giorni. E anche il rapporto tra Domenico e Anita potrebbe risentire di qualcosa in questi giorni? Vedremo, più si avvicina la finale e più i dubbi si insinuano, gli altarini e le maschere crollano e i concorrenti si ritrovano più nudi emotivamente, il rush finale del Grande Fratello da sempre insegna questo.

Anita e Jonas, pubblico scatenato sui social: “Lui vuole scaricarla”

Mentre prosegue l’ondata di affetto da parte di una larga fetta di telespettatori nei confronti di Anita e Jonas, c’è chi però non vede una reale convinzione negli occhi del giovane concorrente 24enne. Secondo molti Jonas non vorrebbe una relazione con Anita anche fuori dal Grande Fratello e c’è chi non ha dubbi nell’insinuare:

“Lui non sa come scaricarla, è la prima cosa che cercherà di fare dopo la fine del Grande Fratello” si legge tra i tanti commenti spuntati sui social da parte del pubblico. Vedremo se i due decideranno di esporsi e soprattutto sarà il tempo a svelare come andranno le cose tra i due ragazzi.

