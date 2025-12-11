Anita e Viola rivali amore per Leone ma spunta colpo di scena: anticipazioni Un professore 3: c'entra Zeno, parla l'attrice Alice Lupparelli

Anticipazioni Un Professore 3: Anita e Viola rivali in amore per Leone ma Zeno cambia tutto in gita

È tutto pronto per la quarta puntata di Un Professore 3 in onda questa sera, 11 dicembre 2025 in prima serata su Rai1 e dalle anticipazioni si scopre che al centro delle trame ci saranno non solo le lezioni di filosofia e fisica ma anche i risvolti sentimentali dei protagonisti soprattutto di Anita e Viole entrambe in sintonia con il giovane prof Leone Rocci. Ebbene le anticipazioni Un Professore 3 svelano che Viola inizierà a provare un forte sentimento per il suo prof ma, involontariamente, beccare Leone in atteggiamenti complici con Anita e scatterà la gelosia.

Anticipazioni Un Professore 3 prossima puntata 11 dicembre 2025/ Simone non perdona Thomas!

Anita e Viola saranno rivali in amore in Un Professore 3, la giovane farà un vera e propria scenata di gelosia alla sua ‘matrigna’ a scuola ma tutto prenderà una piega totalmente diversa durante la gita a Montecassino. Zeno si allontanerà troppo e si perderà nel nulla e il gruppo, in preda all’ansia ed alla preoccupazione inizierà a cercarlo. E proprio in questi momenti concitati Viola capirà di provare dei sentimenti per il suo compagno di classe che vanno oltre la semplice amicizia. Allo stesso tempo anche Anita capirà di essere ancora innamorata di Dante ma una scoperta sconvolgente la lascerà in preda ai dubbi.

Gaffe in Un Professore 3, scritte offensive: errore o scelta voluta?/ Damiano Gavino (Manuel) fa chiarezza

Viola di Un Professore 3 è Alice Lupparelli: “Ero in lotta con il mio corpo”: la confessione choc

Ad impersonare Viola in Un Professore 3 è la giovane attrice Alice Lupparelli che si è dovuta cimentare con una doppia difficoltà: da una parte cimentarsi con il suo primo ruolo importante e dall’altra rapportarsi con un personaggio disabile. Viola, infatti, è sulla sedia a rotelle e per questo la 24enne si è preparata a lungo sia muovendosi con la sedia a rotelle a casa che facendo vari incontri con un’associazione che si occupa di disabili i suoi sforzi sono stati premiati perché l’hanno resa molto credibile nella parte tanto da ricevere i complimenti da persone con una disabilità.



In un’intervista concessa a DiPiùTv, inoltre, Alice Lupparelli ha invece confessato di non aver un bel ricordo del liceo ma che anzi per molti anni ha faticato ad accettarsi: “Per molto tempo sono stata in lotta con il mio corpo non mi piacevo e mi vedevo piena di difetti. Ora invece anche grazie a Viola ho imparato ad accettarmi.” E poi ha aggiunto: “Come studentessa non brillavo ed ero piuttosto chiusa e solitaria, non sono mai riuscita a fare grandi amicizia.” Grazie alla fiction di Rai1, però, è riuscita a superare la sua timidezza e raggiungere delle nuove consapevolezze.