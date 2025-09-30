Anita Mazzotta al Grande Fratello 2025 racconta la sua difficile infanzia, segnata dalla povertà in famiglia: "So cosa vuol dire non mangiare..."

Anita Mazzotta racconta la sua storia al Grande Fratello 2025

Tra le storie protagoniste del Grande Fratello 2025 c’è anche quella di Anita Mazzotta, concorrente di origini pugliesi ma cresciuta a Castelfranco Veneto assieme alla mamma, ai nonni e al fratello. La sua non è una storia semplicissima e, scavando nel profondo del suo passato, come mostra una clip pubblicata sul sito del reality, la giovane piercer ha voluto brevemente raccontarla ad alcuni coinquilini.

Trovandosi in giardino assieme a Francesca e Francesco, la concorrente ha ripercorso brevemente la sua difficile infanzia, segnata dalla povertà. La mamma infatti dovette dedicare poco tempo ai suoi figli poiché, per sostenere economicamente la famiglia, svolgeva due differenti lavori.

“La mia storia è abbastanza lunga, un po’ articolata e complicata“, racconta Anita. “Quando ero piccolina non stavamo bene economicamente, anzi: so cosa vuol dire non mangiare, non avere i termosifoni che funzionano, tutte queste cose“.

Anita Mazzotta e la povertà in famiglia: “A 10 anni facevo la spesa con la calcolatrice“

La storia di Anita Mazzotta è fatta di numerosi sacrifici e anche lei cercò in tutti i modi di supportare la sua famiglia, quando era ancora piccola; per esempio, in seguito alla morte del nonno, decise di prendere in mano la gestione della sua famiglia pur tra mille difficoltà.

Ricordando la povertà e i soldi contati da utilizzare per le spese primarie, quelle necessarie per il sostentamento di tutti i familiari, la giovane concorrente del Grande Fratello 2025 ha raccontato: “Mi sono trovata che a 10 anni andavo a fare la spesa con la calcolatrice perché avevo 10 euro per 3 persone“.

Dopo il difficile passato, la concorrente si è risollevata e, dopo gli studi, ha iniziato a lavorare come piercer nello studio di piercing e tatuaggi gestito dalla madre e dal suo compagno. Inoltre, ha aggiunto: “Quest’ultimo anno è stato devastante per me, infatti se mi fosse capitato il Grande Fratello l’anno scorso, per come ero avrei detto di no…“.