Chi è il padre misterioso di Anita Mazzotta, concorrente del Grande Fratello 2025? Non si parlano e non si vedono da anni

L’assenza di un genitore può in qualche modo compromettere la crescita di un individuo. O quantomeno rischia di causare un vuoto difficilmente colmabile negli anni. Poi c’è chi cresce senza problemi, anche se rimane un qualcosa di non risolto che potrebbe dar fastidio. Nella casa del Grande Fratello c’è Anita Mazzotta che il mese scorso ha parlato del suo misterioso padre.

Quando finisce Grande Fratello? Ascolti flop ma sventata chiusura anticipata/ Simona Ventura ha rischiato

“Non mi ha mai voluta. Non ha mai accettato di avere una figlia femminina” ha raccontato la concorrente parlando del genitore che non l’ha minimamente cresciuta, a differenza della madre che le è sempre stata vicina fino a quando non è morta lasciandola di fatto senza due figure fondamentali.

Anita Mazzotta non parla con il padre da anni: cos’è successo

Ma cos’è successo tra Anita Mazzotta e il padre? Perché non si parlano d’anni e c’è la possibilità che lui si faccia vivo ora che lei sta partecipando al Grande Fratello? D’altronde in molti lo fanno, rischiando figure barbine e venendo tacciati dagli opinionisti e dal pubblico come dei vili approfittatori. La madre ha lasciato l’uomo quando lei aveva solo un anno e mezzo.

Chi è il fratello di Anita Mazzotta del Grande Fratello?/ L'infanzia difficile e l'amore per i nonni

Poi quando lei aveva circa cinque anno lo ha chiamato, ma lui non le ha dato neanche un cenno affermativo, un minimo segno di apertura. Poi quando ha compiuto dieci anni l’uomo in questione è ritornato nella sua vita e hanno festeggiato il compleanno. Poi sono stati insieme una settimana prima del silenzio totale. Quindi da quel momento in poi non si sono più sentiti e non hanno più cercato di ricucire il rapporto.