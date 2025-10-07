Anita Mazzotta torna a parlare della sua infanzia difficile al Grande Fratello 2025, rivelando di aver vissuto, da piccola, la fame vera

Anita Mazzotta continua a raccontarsi nella Casa del Grande Fratello 2025. La concorrente 26enne si è lasciata andare a riflessioni sul suo passato insieme ad alcuni compagni d’avventura, durante una chiacchierata in giardino. Qui, Anita ha svelato di aver vissuto da piccola momenti drammatici in famiglia e di aver conosciuto la fame. “Il mio lavoro ha salvato la mia vita, ho l’ansia del mio lavoro da una parte, ne sono ossessionata.”, ha esordito Anita, spiegando i motivi di questa sensazione: “Vivo con angoscia anche quella settimana di ferie all’anno, perché la verità è che io ho vissuto la fame da piccola, la fame vera!”

Grande Fratello, Giulio Carotenuto furioso: "Sono l’unico vero qui dentro"/ È bufera tra gli inquilini

È per questo motivo che “Se mi fermo sto in ansia, perché so cosa significa.”, ha spiegato ai compagni d’avventura del Grande Fratello. Le rivelazioni sono poi proseguite all’interno del confessionale, dove Anita ha parlato di una situazione familiare difficile: “Ci sono state delle cose che nessuna bambina a quell’età avrebbe dovuto vivere.”

Cristina Plevani a Grande Fratello 2025: rivalità con Floriana Secondi?"Non escludo scontri"/ "Siamo diverse"

Anita Mazzotta racconta la sua triste infanzia al Grande Fratello: “Una bambina non dovrebbe vivere certe cose”

I suoi genitori si sono separati quando aveva 1 anno e mezzo, e suo padre non c’è mai stato. Lei è andata a vivere con i nonni, e tutto è andato bene fino a quando suo nonno era in vita. Quando aveva 7 anni, il nonno è però venuto a mancare, lasciando dei debiti ai quali ha dovuto far fronte sua madre, facendo un doppio lavoro. “Lei non guadagnava molto. Ricordo che arrivava, mi dava quei 10-20 euro e io dovevo fare la spesa per me, mio fratello e mia nonna, e ovviamente non bastavano. Arrivi che mangi cracker, olio… quando parlano di quei pranzi dai nonni in cui pranzi a quintali, ecco io non ho mai conosciuto quella sensazione.” ha concluso.