Anita Mazzotta è tornata ad essere una concorrente ufficiale del Grande Fratello 2025. La gieffina aveva lasciato la Casa qualche settimana fa per problemi personali che si sono poi scoperti essere la morte di sua madre. Un lutto molto importante, che Anita ha affrontato in queste settimane, visto che la sua mamma è morta nel giorno stesso in cui ha lasciato la Casa. E proprio in questa Casa Anita ha deciso di tornare per una promessa fatta alla sua mamma.

Questa mattina, la concorrente ha parlato con i compagni d’avventura, svelando qualcosa in più della mamma e della sua perdita. Anita ha rivelato che sua madre sapeva da tempo quanto le restava da vivere, ma lo ha tenuto per sé per permettere alla figlia di partecipare al Grande Fratello. “Lei mi ha lasciato dei messaggi scritti che scriveva da tempo. Mi ha lasciato una chat. Lei sapeva il tempo, da giugno, quanto tempo le mancava”, ha spiegato ai compagni, aggiungendo che “Non me l’ha detto per farmi fare sta roba.”, intendendo il reality.

Anita Mazzotta ha raccontato che il mercoledì prima di iniziare la sua avventura al Grande Fratello, quando era in quarantena, la madre ha affrontato una visita: “mi ha detto che non è andata bene. Lì, in realtà, le hanno detto, ti stoppiamo la cura.” Nonostante questo, la madre ha preferito che la figlia facesse la sua esperienza al Grande Fratello: “Tu hai rinunciato alla mia presenza per farmi fare questa cosa. – ha allora aggiunto la gieffina – E adesso chi c*zzo sono io per dire no (al Grande Fratello, ndr) dopo che tu hai rinunciato a tua figlia…”, ha detto ancora, spiegando ulteriormente le motivazioni del suo ritorno nella Casa.