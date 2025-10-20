Anita Mazzotta: "Ecco perché rientro al Grande Fratello dopo la morte di mamma", web diviso ma Sonia Bruganelli la difende

Anita Mazzotta torna al Grande Fratello 2025 dopo la morte della mamma: “Giorni difficili”

Dopo il grave lutto della morte della mamma, Anita Mazzotta è rientrata al Grande Fratello 2025 nella puntata di questa sera, lunedì 20 ottobre 2025. Alla domanda di Simona Ventura su come stesse ha ammesso commossa: “Rispondiamo bene. Sono stati giorni difficili e non facili comunque ci tenevo a tornare anche per spiegare ai miei compagni cos’è successo. Sono di nuovo qui per volontà sua e per volontà mia…”

Subito dopo Simona Ventura le ha dimostrato la sua vicinanza: “Sono dolori che non passano mai ma io penso che questa esperienza possa darti calore.” Anita Mazzotta ha poi voluto mandare un messaggio ai suoi amici nella Casa: “Ciao raga, in questi giorni difficili sono stati un pensiero fermo e costante. Vi hi visti e sentiti e come se fossi stata li con voi. Mi mancate e vi voglio bene, un’abbraccio grande Anita.” prima di varcare la Porta Rossa e rientrare come concorrente.



Grande Fratello 2025, Anita Mazzotta confessa: “Ecco perché ho chiesto di tornare”

Anita Mazzotta torna come concorrente al Grande Fratello 2025. “Sono qui per dirvi due cose, come avete saputo mamma non c’è più, il sabato che mi avete visti andare in confessionale mi ha salutato. Vi chiedo scusa se sono passati così tanti giorni.” ha premesso la giovane prima di aggiungere che sarebbe rimasta e spiegato perché: “Ho richiesto di tornare perché può essere comprensibile o no come scelta ma tutti voi lo sapete che avevo fatto una promessa. Era una volontà sua e mia ed al momento secondo me la scelta giusta è rinchiudermi in questa bolla.” Nonostante il dolore per la morte della mamma Anita ha deciso di restare al GF accolta con abbracci calorosi dai gieffini. “Anita torna nella Casa è torna ad essere una concorrente ufficiale del GF.” ha sentenziato Simona Ventura, mentre Sonia Bruganelli l’ha difesa dagli attacchi: “Nessuno può giudicare, e poi la risposta l’ha data lei che in questo momento ha bisogno di rinchiudersi in una bolla.” Il web invece si divide tra chi capisce la scelta di Anita e sostiene che non si può giudicare il suo gravissimo lutto e chi invece non condivide la sua decisione di ritornare a giocare.