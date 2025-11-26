Lite sfiorata tra Anita Mazzotta e Giulia Saponariu al Grande Fratello 2025 a causa di uno scherzo finito male: cos'è successo

Anita Mazzotta ha perso letteralmente le staffe durante uno scherzo di Giulia Saponariu al Grande Fratello 2025. È accaduto ieri sera, quando tutti erano a cena e Giulia ha pensato, con la complicità di Simone De Bianchi, di spiazzare i compagni d’avventura con uno scherzo: imporsi su tutti, chiedendo dei privilegi in quanto prima finalista e, dunque, non più a rischio nomination ed eliminazione.

“Dato che sono una finalista non voglio più fare i turni, non voglio più cucinare e voglio un armadio da sola”, ha esordito Giulia, spiazzando i compagni d’avventura. Qualcuno ha subito avanzato l’ipotesi che si trattasse di uno scherzo, ma la gieffina ha negato con decisione, rispondendo a tono a tutti. “Ci hai messo 60 giorni per uscire per quella che sei davvero!”, ha tuonato allora Francesca Carrara, mentre altri hanno iniziato a fare del sarcasmo. Omer le ha fatto notare che, con questo atteggiamento, non sarebbe arrivata oltre la finale, e lo stesso Jonas l’ha invitata a riflettere sulle sue parole.

Anita Mazzotta reagisce male allo scherzo di Giulia Saponariu al Grande Fratello: cos’è successo

Chi però proprio non ha mandato giù l’uscita di Giulia Saponariu a tavola è stata Anita Mazzotta. La gieffina ha perso le staffe per l’atteggiamento della finalista e le si è avvicinata minacciosa, dicendole: “Fermati ora perché mi sta partendo la brocca perché tu a me non parli così. Se è uno scherzo, finiscila ora perché a me parte, ci metto due secondi.” A quel punto, Giulia non ha potuto portare oltre lo scherzo e, ridendo, ha svelato che era tutto un bluff, cosa confermata anche da Simone. Anita ci ha però messo un po’ per sbollire la rabbia per lo scherzo, e solo dopo qualche ora, e ripetute scuse di Giulia, ha ammesso di aver esagerato e di aver accolto male la cosa.