Anita Mazzotta in crisi al Grande Fratello: "Quando arriverò a soffrire?" La sua battaglia contro le emozioni.

Manca davvero poco alla fine del Grande Fratello, e la nostalgia di casa si fa sentire. Tutte le emozioni arrivano come una tempesta, e non è facile aspettare il momento di rivedere i propri cari una volta fuori dal reality di Canale 5. In tutto ciò, volano confidenze a tutto spiano soprattutto tra le coppie. Ad esempio, Anita Mazzotta e Jonas Pepe si confidano parlando delle loro difficoltà di vita, e la gieffina racconta del dolore della morte della madre.

Infatti, solo adesso sta elaborando la sofferenza ed è arrabbiata con sè stessa per non riuscire a vivere il dolore come pensava: “Io quando arriverò a soffrire per questa cosa? Quando la attraverso questa cosa?”, dice al fidanzato Jonas. Anita Mazzotta si sente in colpa per non sentire quello che si aspettava di sentire, e oggi vorrebbe stare più vicino al compagno della madre, Vincent.

Anita Mazzotta, Jonas Pepe la consola: “Quando ci sono dolori così grandi…”

La mamma di Anita Mazzotta è morta ad ottobre, e Jonas le sta accanto aiutandola ad elaborare le sue emozioni: “Ti vergogni a farti vedere piangere?”, le chiede, e lei ammette di non permettere a sè stessa di piangere. “Quando ci sono dolori così grandi non ci sono vie di mezzo” dice Pepe, “E qua dentro non hai la possibilità di viverlo quanto dovresti”. Solo poco tempo fa Anita aveva scritto una dedica alla mamma sui social, ecco le dolci parole.

“Ho sempre saputo trovare le parole giuste, ma ora non ne trovo nemmeno una. Non so cosa sia giusto o sbagliato, eri tu ad aiutarmi… ma una promessa è una promessa. Sei stata la mamma migliore che potessi desiderare. Una Donna — con la D maiuscola”, aveva detto Anita Mazzotta nel post dedicato alla madre, “E chi ha avuto il privilegio di conoscerti lo sa bene. Di lacrime ne sono già scese troppe, e non voglio che ne scendano altre. Ma chi vorrà, io lo farò: alzeremo un calice al cielo, guardando la stella più luminosa, e brinderemo a te. Ti devo tutto. E tutto ciò che farò, sarà per te. Sempre con me. Sempre con te. Ciao má”.