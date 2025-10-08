Nelle ultime ore nella casa del Grande Fratello Anita Mazzotta è scoppiata a piangere mentre parlava del padre: “Non lo considero tale”

Quando si sta a contatto con degli estranei per diversi giorni si tende ad aprirsi e a raccontare fatti anche privati che in pochi sanno. È quello che succede nella casa del Grande Fratello con i vari concorrenti che si raccontano, si sfogano, litigano sul nulla e si confrontano su vari argomenti che possono interessare quella manciata di spettatori che hanno seguito la seconda puntata condotta da Simona Ventura.

Nelle ultime ore nella casa del reality show Anita Mazzotta si è sciolta in lacrime quando ha parlato della sua famiglia e più precisamente di suo padre: “Ho una bassa considerazione di lui. Non lo considero nemmeno come tale”. Parole forti che andranno indagate dagli autori al fine farne uno spazio in una delle prossime puntate in diretta su Canale5.

Anita Mazzotta non vuole parlare di suo padre e svela: “Penso solo a mia madre”

Per Anita Mazzotta il rapporto con il padre è un discorso molto difficile da trattare e infatti nelle ultime ore non c’è riuscita nella maniera più libera possibile. Infatti ha detto che di suo padre “non voglio neppure parlare” perché “penso solo a mia madre” con la quale, invece, ha un ottimo rapporto.

La concorrente del Grande Fratello vorrebbe tanto riabbracciare sua madre, ma ora è dentro la casa più spiata d’Italia e non può a meno che gli autori non decidano di farle una sorpresa nelle prossime settimane. “Ho rischiato di perdere mia mamma” ha confidato lei parlando con Benedetta, Omer e Grazia. Si spera che nelle prossime ore possa ritrovare il sorriso e affrontare queste giornate con il sorriso sulle labbra anche perché soltanto ieri ha parlato di quando ha patito la fame e della varie difficoltà che ha dovuto superare nella vita.

