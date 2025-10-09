Anita Mazzotta si lascia andare al Grande Fratello 2025 e svela la verità sul padre.

La notte invita i concorrenti del Grande Fratello a lasciarsi andare a confessioni e rivelazioni. In giardino, così, si ritrovano Simone, Domenico, Anita, Grazia e Francesco che chiacchierano tra loro del più e del meno fino a quando Simone decide di fare una domanda ai coinquilini. “Voi cosa avete scritto alla domanda: Esci dalla Casa se vedi entrare chi?” chiede Simone. “Un leone, ma non so perché”, risponde Domenico strappando un sorriso a tutti. Anita, invece, dopo aver riso con i compagni, dà la sua risposta scatenando le domande dei compagni. “Mio padre”, dice la Mazzotta.

“Dovresti essere contenta di vedere tuo padre, no?” chiede Domenico non sapendo il motivo della risposta di Anita. Domenico, poi, capisce che Anita non ha alcun tipo di rapporto con il padre chiedendo scusa alla mazzotta e provando a sapere qualcosa in più.

Anita Mazzotta e la verità sul padre al Grande Fratello

Anita Mazzotta, molto schiva e riservata che fa fatica a parlare della propria vita privata. “Parti dal presupposto che lui non mi ha mai voluta, non ha mai accettato il fatto di avere una figlia femmina” racconta la ragazza svelando che la madre ha lasciato l’uomo quando lei aveva solo un anno e mezzo: “Quando avevo cinque anni, l’ho chiamato, ma lui non ha risposto”, dice ancora Anita.

Quando Anita compie 10 anni, l’uomo è ritornato nella vita della figlia invitandola a Brindisi per trascorrere una settimana con lei. L’anno seguente, avrebbe dovuto tornare ma non lo fece. Il cambio batteria interrompe poi il racconto e non si sa se, poi, l’uomo abbia provato nuovamente a riallacciare i contatti con la figlia.