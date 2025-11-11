Anita Mazzotta, sopresa del patrigno Vincent: "Tu sei mia figlia, non sei da sola, ci sono io" Lacrime al Grande Fratello anche di Simona Ventura

Dopo la prematura morte della mamma Raffaella, Anita Mazzotta ha deciso di rientrare al Grande Fratello per continuare la sua esperienza, ma il dolore per la scomparsa della persona più importante della sua vita resta. Nella puntata di ieri sera per provare a consolare Anita è entrato il padrigno di Anita, Vincent, compagno della mamma. La 26enne inoltre non ha più rapporti con il padre da oltre 15 anni e non può contare sull’aiuto del fratello. Vincent ha premesso “Ti avevo scritto una letterina perché con le parole sono un disastro” ha premesso l’uomo.

Vincent, il patrigno di Anita Mazzotta e compagno della mamma Raffaella ha voluto fare una promessa alla concorrente del Grande Fratello. È vero che non c’è più la madre e che lui non potrà sostituirla ma potrà contare sempre sul suo aiuto: “Tu sei la mia piccolina e puoi contare sulla mia spalla. Non potrò mai sostituirmi alla Raffa, il rapporto che avevi con lei resta unico però adesso sei la mia famiglia, sei diventata mia figlia e io mi sento il tuo papà. Non sei sola, ci sono io per te.” Anita e Vincent non sono riusciti a trattenere le lacrime durante l’incontro al GF.

E subito dopo Vincent ha commentato il percorso di Anita Mazzotta al Grande Fratello: “Io di te sono veramente orgoglioso, io ti voglio un bene della Madonna la Raffa lo diceva sempre che eravamo una bella famiglia, ma ora ci sono io e ci sei anche tu. Sarò io la tua spalla” Anita e il patrigno Vincent sono scoppiati in lacrime e con loro anche tutti gli altri concorrenti e soprattutto Simona Ventura che ha ammesso con la voce rotta: “I figli sono di chi li cresce e non di chi li.” Insomma, momento molto toccante e molto bello al GF tra un padre e sua figlia.