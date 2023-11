Anita Olivieri avvisa Vittorio Menozzi: “Beatrice Luzzi ti sta usando”/ “A lei tu servi, perché…”

Anita Olivieri a Vittorio Menozzi: “Secondo me Beatrice Luzzi ti sta usando“

L’avvicinamento di Beatrice Luzzi a Vittorio Menozzi ha generato più di un sospetto in Anita Olivieri. La concorrente del Grande Fratello 2023 ha mostrato scetticismo circa i comportamenti dell’attrice che, dopo la rottura con Giuseppe Garibaldi, si è avvicinata a Vittorio. Per questo ha voluto parlarne proprio con il ragazzo in un confronto in giardino, come mostra un video condiviso sulla pagina Instagram del reality, spiegando come a suo dire l’attrice starebbe adottando una strategia e giocando con lui.

“Penso che passare da un ragazzo all’altro con questa velocità, un ragazzo peraltro buono… Tu sai che hai dei limiti sul fatto che vedi la bontà in tutti. Io questo passaggio dal: ‘Sei sempre stato al tuo posto tranquillo’ al ‘Ti siedi qua Vitto? Io e Vitto siamo amici da sempre’… Tu sai che io non penso che voi siete amici da sempre, perché io c’ero dall’inizio“, ammette Anita. “Che tutti ci conosciamo è vero, ma che voi siete stati sempre così stretti non è vero. Lei dice un sacco di cose e le fa passare per vere. Io i discorsi che ha fatto con Marco nel letto li ho sentiti, e per me ti sta usando“, spiega la ragazza.

Anita Oliveri contro l’attrice: “Vuole che le persone siano dalla sua parte“

Secondo Anita Olivieri, dunque, Beatrice Luzzi starebbe usando Vittorio Menozzi a fini di gioco al Grande Fratello 2023: “Tu non stai giocando, sei tu la pedina, io questo vedo: è una mia opinione, è quello che vedo io da fuori“. Il ragazzo però ammette che l’attrice è stata di grande aiuto per lui: “Anche nel caso, non mi dà fastidio, perché ci trovo qualcosa di utile dal punto di vista del mio uscire, rispetto all’inizio“. Anita, però, ha un dubbio sulle reali intenzioni della coinquilina: “Se lei avesse avuto altre persone, pensi avresti avuto questo rapporto? Secondo me no: a lei tu servi, perché ad oggi non ha un rapporto con nessuno“.

Secondo Anita, infatti, Beatrice si sarebbe avvicinata a Vittorio per non rimanere da sola: “Bea è una persona che non vuole che le persone siano neutrali, vuole che le persone siano dalla sua parte, e questo è sbagliato. Tanto lei dirà che non è vero“. Vittorio, a quel punto, spiega la sua posizione: “Ho voluto chiarire da subito dicendo che è un’amica. Un conto è creare quel senso di complicità e farlo percepire, ma una cosa è rimanerci sotto ed uscirci male“. Ed aggiunge: “Ci sono stato e mi sono voluto avvicinare perché ho capito che ha aiutato anche me. Mi sono imposto due attenzioni: una è il discorso sentimenti, l’altra è non spingersi nel fare brutte figure o mancare di rispetto alle persone“.

