Anita Olivieri, battuta sul Parkinson e nuovo scivolone al Grande Fratello/ Il web furioso: “È cattiva!”

Nuova gaffe per Anita Olivieri al Grande Fratello 2023: il web non perdona la battuta su Parkinson

Anita Olivieri ci ricasca. La concorrente del Grande Fratello 2023 torna nel mirino del web a causa di un’ennesima battuta che ha fatto indignare molti telespettatori. Solo pochi giorni fa la gieffina è infatti finita al centro delle polemiche a causa di una frase nella quale ha tirato in ballo il cugino affetto da alcuni problemi di salute: “Poverino è nato prematuro. Ce le ha tutte… Dislessico, disgrafico e soffre di discalculia. lo prendiamo un sacco in giro, è piccolino. Poverino… Lo massacriamo, io e mio fratello”, sono state le parole che hanno indignato il web.

Marco Maddaloni, la moglie Romina attacca i fan di Beatrice Luzzi/ "Sto vedendo cose allucinanti"

Nelle ultime ore Anita è stata sommersa da nuove critiche per una battura nella quale ha tirato questa volta in ballo i malati di Parkinson.

Dure critiche per il video con lo scivolone di Anita Olivieri

Nel video che sta facendo il giro del web, Anita sta ballando davanti agli specchi della cucina del Grande Fratello insieme a Fiordaliso e Rosy Chin. La gieffina però si lancia in una battuta proprio sul loro modo di muoversi: “Sembra che abbiamo il Parkinson quando balliamo“. Una frase che inevitabilmente ha scatenato commenti irati sul web. C’è chi infatti scrive: “Quando apre bocca escono solo ca*ate o cattiverie dovrebbe provare cosa vuol dire avere il Parkinson o stare vicino ad una persona con questa brutta malattia!”; e ancora “Questa pur di fare la bulla spara a zero su tutto e tutti ma non si rende conto”.

Beatrice Luzzi, nuovo aereo al Grande Fratello 2023/ Lo sfogo: "Rinunciate a me e Giuseppe Garibaldi"

Commenti pesanti, ai quali però si alternano quelli di qualche spettatore che prende le sue difese: “Io vi vorrei tanto vedere a voi fuori, a cosa dite, a come tutelate i disabili, a come tutelate le donne, io scommetto che non fate un caz*o di tutto questo, fuori, ma avete solo tempo di rompere per ogni frase che venga detta in casa…”, ha fatto notare un utente.













© RIPRODUZIONE RISERVATA