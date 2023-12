Anita Olivieri choc contro Beatrice: “Ce l’hai un amico con cui bere e non cascare?”/ “Se non lo reggi…”

Anita Olivieri contro Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023: “Bevi la camomilla che non ce la fai con l’alcol”

Anita Olivieri finisce nuovamente nel mirino dei telespettatori del Grande Fratello 2023. La concorrente si è lasciata andare a parole che tanti hanno trovato eccessivamente cattive nei confronti di Beatrice Luzzi, atteggiamento che non è la prima volta che la gieffina manifesta nei confronti dell’attrice. Nel particolare, nel corso della diretta del 30 dicembre, Anita ha fatto due scivoloni che il pubblico ha duramente criticato.

Il primo, nei confronti di Beatrice Luzzi, è stato dirle: “Bevi la camomilla invece che dell’alcol che non ce la fai. Non ce la fai proprio Bea. Un bicchiere e guarda come fai. Due vaffa e le mani al collo”, riferito alla reazione avuta dall’attrice nei confronti di Giuseppe Garibaldi.

Anita Olivieri a Beatrice: “Ce l’hai un amico con cui bere e non cascare?”

Poco dopo, nel corso della stessa discussione, Anita Olivieri, in un fuori onda, lancia un’altra frecciatina pesante a Beatrice Luzzi, puntando ancora una volta sulla questione alcol: “Ma li hai amici? Ce l’hai qualche amico fuori, qualcuno con cui bere un bicchiere di vino e non cascare? Ce l’ha qualche amico fuori? Chiedo per un amico, un altro! Dai su, devo venire al GF a farmi coccolare? Secondo te lo faccio davanti a tutta Italia? Lo faccio fuori!” Un video che sta facendo il giro del web, scatenando accese critiche nei confronti della gieffina.

