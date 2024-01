Anita Olivieri choc: “Mi hanno chiamata in confessionale, 4 cretini fuori…”/ E’ polemica sul web

Grande Fratello 2023, Anita Oliveri ‘bacchettata’ dagli autori per Beatrice Luzzi

La situazione attuale al Grande Fratello 2023, dopo l’uscita di Beatrice Luzzi colpita dal lutto di suo padre Paolo, appare particolarmente intricata e tesa. Il contesto social e non solo sono in tumulto per la reazione di alcuni concorrenti, particolarmente schivi e freddi nel reagire alla triste notizia riferita all’attrice.

Il comportamento poco empatico dei concorrenti del Grande Fratello 2023 in riferimento al lutto che ha colpito Beatrice Luzzi – come racconta Gossip e Tv – ha addirittura chiamato in causa il padrone di Casa, Alfonso Signorini. Il conduttore è intervenuto sui social prendendo le distanze dal comportamento degli inquilini lasciando presagire che qualcosa di molto serio verrà detto nel corso della prossima puntata del reality.

Anita Olivieri, una frase manda il web su tutte le furie: “Stanno facendo ca*ino…”

In attesa di conoscere eventuali provvedimenti ai danni dei concorrenti del Grande Fratello 2023, il centro delle polemiche per il ‘caso’ Beatrice Luzzi sembra essere Anita Olivieri. La giovane è stata tra le più criticate per le reazioni all’uscita dell’attrice e non sembra voler arretrare di un centimetro nonostante la questione le sia stata palesata anche in maniera chiara.

Come riporta Gossip e tv, pare che Anita Olivieri sia stata chiamata in confessionale dagli autori del Grande Fratello proprio per farle presente come i suoi atteggiamenti stiano indispettendo non poco il pubblico. La reazione della concorrente però – come racconta il portale – pare sia stata tutt’altro che volta ad assecondare le richieste. “Mi hanno chiesto in confessionale di tenere un profilo basso; fuori 4 cretini stanno facendo casino”. Sarebbe il caso di dire: ‘Dalla padella alla brace’. Il monito degli autori non è servito a placare Anita Olivieri e nel prossimo appuntamento con il Grande Fratello 2023 è lecito credere che i riflettori saranno in buona parte puntati su di lei.

