Anita Olivieri contro Garibaldi al GF: “È geloso di me e pesante”/ Lui: “Non la amo, tutelo il fidanzato”

Scontro tra Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri al Grande Fratello 2024: volano parole forti

In diretta al Grande Fratello 2024, nel corso della puntata del 28 febbraio, va in onda il confronto tra Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri. Il loro rapporto ha vissuto un momento di arresto e di crisi, dovuto all’atteggiamento troppo apprensivo di lei nei confronti dell’amica, che è dunque arrivata a credere che da parte sua non ci sia soltanto un’amicizia ma qualcosa di più.

“Per me non può essere un’amicizia, perché un amico non si comporta così! – si è sfogata Anita in un confessionale – Lui sa sempre dove sono. Lui è geloso, è pesante. Nel suo essere troppo apprensivo, secondo me tendeva alla morbosità. Per lui c’è qualcosa che non riesce a riconoscere. Io non ho intenzione di appesantirmi in questo modo.” Lui ha però smentito questa tesi: “Non sono innamorato di lei, ma non sono neppure infatuato. Io cerco di tutelare il fidanzato. Può nascere quella paura che qualcuno possa rubarti il tuo migliore amico. Tutto quel rapporto che abbiamo creato è stato inutile, quindi mi comporterò di conseguenza.” ha infine sbottato Giuseppe.

Anita Olivieri al Grande Fratello: “Se Giuseppe mi ama? Non credo, però…”

Signorini chiede allora in diretta un confronto su queste accuse e dichiarazioni importanti, partendo col domandare ad Anita se crede che Giuseppe sia innamorato di lei. “Io ho avuto modo di parlare con lui, ci siamo chiariti. Anche se non fosse innamorato di me, come si comporta fa capire quello, che c’è qualcosa di più, anche se io oggi non lo credo.” la risposta della gieffina.

A Giuseppe il conduttore ha invece chiesto se questo allontanamento da Anita abbia qualcosa a che vedere col suo riavvicinamento a Beatrice Luzzi. Queste le sue parole: “Il rapporto con Bea? Visto che sono le ultime settimane abbiamo deciso di lasciarci le ostilità alle spalle e vivere tranquillamente e civilmente nella Casa.”

