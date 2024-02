Anita Olivieri crede di non essere ripresa e attacca Signorini/ “Beatrice? Se non ci fosse Alfonso che…”

Anita Olivieri e le accuse ad Alfonso Signorini: ecco cosa ha detto

Ieri notte Anita Olivieri, Giuseppe Garibaldi e Massimiliano Varrese credendo di non essere in diretta si sono lasciati andare ad alcune confidenze. In particolare, i gieffini hanno parlato male di Beatrice Luzzi e Olivieri ha persino tirato in ballo Alfonso Signorini facendo uno scivolone.

“C’è gente invidiosa nell’altra stanza. Giuseppe vuoi sentire che dice lei? Ma che te frega, tanto esce tutto in puntata. Cosa diceva? Ho sentito che diceva che Cesara mi ha salvato troppe volte“ a affermato Massimiliano rivolgendosi ai suoi inquilini. A quel punto è intervenuta Anita che ha tirato in ballo il conduttore del Grande Fratello: “Dice che Cesara ti ha salvato spesso? Invece Alfonso a lei… Lei se non ci fosse stato Alfonso… ciao! Se non ci fosse stato lui, dopo che lei stava… lasciamo perdere”. A quanto pare, Olivieri ha accusato Signorini di favoritismo nei confronti dell’attrice. Se ne parlerà in puntata?

Anita Olivieri attacca Beatrice Luzzi: le sue parole

Ormai si sa che tra Anita e Beatrice, nella casa del Grande Fratello, non scorra buon sangue. Tanto che le liti tra le due concorrenti si contano a fatica. L’ultimo episodio legato a questa antipatia tra le due, riguarda proprio Olivieri che, in confidenza a Perla, attacca ancora una volta l’attrice indignando il web.

“Sai cosa ho detto in Confessionale? Quella è la regina di cuori di Alice in Wonderland. Alice nel Paese delle Meraviglie aveva la regina di cuori. Adesso che c’è Perla, sai come la facciamo diventare? Il Cappellaio Matto, gli ho detto. Dateci il tempo”. Queste parole non sono state gradite al web che ha attaccato Olivieri per il modo di apostrofare l’attrice.

