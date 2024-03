Anita Olivieri defollowa Perla Vatiero: amicizia al capolinea dopo il Grande Fratello 2024?/ Retroscena festa

Anita Olivieri non segue Perla Vatiero sui social: amicizia finita dopo il Grande Fratello 2024?

Del Grande Fratello 2024 nonostante si sia concluso lunedì scorso, 25 marzo 2024, con la vittoria di Perla Vatiero se ne continua a parlare. Ieri sera si è svolta la festa del reality e non sono mancati litigi, screzi, strane assenza ed anche risse sfiorate. E l’ultimo scoop lo ha lanciato Novella2000 pare infatti che l’amicizia tra Anita Olivieri e Perla Vatiero sia giunta al capolinea ed il motivo è presto detto: la prima ha defollowato la seconda dai social. Gli utenti più attenti, infatti, si sono accorti di strani movimenti sui social che fanno supporre che tra le due ci sia maretta.

"Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si sono baciati in aeroporto"/ Scoop dopo il Grande Fratello 2024 ma…

Anita Olivieri e Perla Vatiero all’interno della Casa d’Italia sono sempre andate d’accordo e non hanno mai avuto screzi e liti. Nella puntata finale durante la proclamazione di Perla Vatiero come vincitrice del Grande Fratello 2024 Anita è corsa immediatamente a congratularsi con lei e le due hanno ballato insieme e fatto foto davanti al maxischermo. Dunque sul web molti utenti iniziano a chiedersi cos’è successo alla Festa del GF tra le due? Perché Anita ha smesso di seguire su Instagram Perla?

Beatrice Luzzi: "Ecco perché non ho vinto il Grande Fratello"/ "Mirko e Perla? Non ci credo..."

Grande Fratello 2024, Anita Olivieri smette di seguire Perla Vatiero sui social? Verità potrebbe essere un’altra

Il fatto che Anita Olivieri non segue Perla Vatiero sui social ha acceso il gossip su presunti liti e screzi tra le due avvenute durante la festa del GF che si è svolta ieri sera ma le cose potrebbe essere ben diverse. Sul web, infatti, se è vero che in molti sostengono che l’amicizia tra Anita e Perla sia finita e altrettanto vero che i fan della Olivieri sostengono che in realtà la loro beniamina non abbia mai seguito Perla sui social e e di conseguenza non sarebbe cambiato nulla rispetto a pochi giorni fa.

Monia La Ferrera difende il fidanzato Josh Rossetti/ La reazione dopo la lite con Massimiliano Varrese

Non avendo seguito gli scambi di ‘segui’ e ‘like’ tra le due ex concorrenti del Grande Fratello 2024 non possiamo sapere cos’è successo davvero. E si vedrà più avanti se le dirette interessate replicheranno a tali voci di corridoio oppure lasceranno correre. Tuttavia è un po’ troppo poco basare le indiscrezioni sull’amicizia finita tra Anita Olivieri e Perla Vatiero solo sugli scambi di follow su Instagram.











© RIPRODUZIONE RISERVATA