Anita Olivieri e Alessio Falsone, furiosa lite al Grande Fratello 2024/ Lui: “Ci sto male per i tuoi modi”

Grande Fratello 2024, lite tra Anita Olivieri e Alessio Falsone: cos’è successo

Al Grande Fratello 2024 in queste ore è scoppiata la prima lite tra Anita Olivieri e Alessio Falsone. Il motivo della discussione riguarda alcuni atteggiamenti della ragazza che non sono per nulla piaciuti al giovane. Anita e Alessio all’interno della Casa hanno un flirt ed all’ultimo arrivato non sono piaciute alcune battute della 26enne. Per questo motivo è scoppiata un’accesa discussione che poi è diventata una vera e propria lite, con Paolo Masella che è intervenuto per cercare di placare gli animi.

Andando con ordine, ad Alessio Falsone non sono piaciuti alcuni apprezzamenti che Anita Olivieri ha rivolto ai ballerini arrivati nella Casa come insegnanti di salsa. E una volta soli a letto il ragazzo ha voluto affrontare la questione: “Ci sono modi e modi di scherzare. Io mi sto esponendo molto più di te, mi dà fastidio, soprattutto perché ci stiamo conoscendo. Non ho voglia di discutere, l’importante è che capisci il concetto.” La 26enne si è difesa: “Erano battute, sono sempre stata fatta così. La differenza tra scherzare e tradire è molto, molto lontana. Sono estroversa come persona.” La discussione non si è però chiusa qui, anzi i toni si sono alzati.

Alessio Falsone tuona contro Anita Olivieri: “Ci sto male per le tue battute”

In un secondo momento Alessio Falsone si è confidato con l’amico Paolo Masella spiegandogli che non ha apprezzato per nulle le battute della fidanzata: “Io non le farei mai per una mia integrità morale, per non essere mai nella condizione di essere attaccato. Io non sto lì a discutere per queste cose qua, poi però ci sto male.” E poi rivolgendosi direttamente ad Anita Olivieri ha tuonato: “Discuti da sola, vai in Confessionale, fai tutte le storie che vuoi. Poi giustamente tu dici “ma non te ne puoi andare”, ma questo è un altro contesto, se ci mettiamo a discutere viene fuori una litigata e non c’ho voglia di far vedere queste cose.”

Anita Olivieri e Alessio Falsone hanno litigato al Grande Fratello 2024 e successivamente c’è stato un confronto tra i due. Il ragazzo ha ribadito di non essere geloso ma che ama alcuni suoi atteggiamenti, lui non vuole cambiarla ma allo stesso non vuole sentirsi mancato di rispetto. Da parte sua Anita Olivieri ha concluso: “Insieme i nostri caratteri non possono andare da nessun parte”. Riusciranno i due a trovare un punto di incontro?











