Anita Olivieri e Alessio Falsone si lasciano?/ Lite al Grande Fratello e pace: “Ti ho chiesto di cambiare…”

Grande Fratello 2023, Alessio Falsone e Anita Olivieri: l’idillio è già finito?

Al Grande Fratello 2024 una coppia sembra essere ai ferri corti ancor prima di sbocciare: stiamo parlando di Anita Olivieri e Alessio Falsone. Il concorrente, pur essendo entrato da poco nella Casa più spiata d’Italia, non solo si è subito ambientato ma è anche riuscito ad ergersi a protagonista delle ultime dinamiche più focose. Anita Olivieri è invece una veterana di questa edizione, tra le prime ad aver varcato la soglia della porta rossa.

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si sono baciati al Grande Fratello?/ Video: cos'è successo in segreto

Ebbene, Alessio Falsone ha travolto come un uragano proprio Anita Olivieri che, prima di lui, sembrava lontana dal voler intrattenere rapporti sentimentali al Grande Fratello 2024. Lei stessa ha confermato come tutto stia accadendo contro ogni sua aspettativa, soprattutto considerando la sua relazione piuttosto turbolenta con il suo ex fidanzato Edoardo che pare non abbia preso benissimo la vicinanza della concorrente ad Alessio Falsone.

Chi sono Pasqualina e Francesco, genitori di Giuseppe Garibaldi/ “Siamo orgogliosi…”

Anita Olivieri e Alessio Falsone, l’ultima lite prima della ‘pace’: “Se sei così preferisco altro…”

In ogni caso, questo colpo di fulmine o idillio tempestivo che sembrava aver travolto Alessio Falsone e Anita Olivieri sembra essere già alle prese con le prime burrasche e intemperie. Le liti si sono moltiplicate negli ultimi giorni, anche per questioni banali e di semplice convivenza. Sui social rimbalzano virali le clip che raccontano i loro battibecchi, come dimostrato dalla discussione delle ultime ore e prontamente riportata dal web.

“Sono quaranta minuti che ti dico basta, ti ho chiesto di cambiare mood e tu mi hai detto che sei così…”. Inizia così Anita Olivieri in una discussione con Alessio Falsone al Grande Fratello 2024. Il concorrente si è dimostrato particolarmente infastidito: “Non cominciare a girare le frittatine, con me non funziona; ti voglio bene e tutto quello che vuoi ma io sono onesto e sincero…”. Le scintille sono poi proseguite con le parole della concorrente: “Figurati se io adesso mi taglio le vene per qualcosa che accade con te, stai sereno!”. Pronta la risposta di Alessio Falsone: “Sappi che secondo me ci sono delle cose che mi danno fastidio, se per te il tuo personaggio e la tua ironia sono più importanti se permetti preferisco altro…”. Successivamente i due sono riusciti ad avere un chiarimento ma soprattutto sui social molti si dimostrano scettici rispetto ad un futuro roseo per la coppia.

Chi è Antonio, fratello di Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello 2024/ “Strade divise per un periodo…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA