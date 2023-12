Anita Olivieri è fidanzata con un autore del Grande Fratello 2023/ “Continuano a circolare le voci…”

Grande Fratello 2023: Anita Olivieri ritratta sul ‘caso’ provino

Alcuni rumors, fanno giri immensi e poi ritornano: un volto noto del Grande Fratello 2023 è infatti tornato ad essere chiacchierato per un retroscena di carattere sentimentale ancora in attesa di conferme o smentite. Si tratta di Anita Olivieri, tra le più longeve dell’attuale edizione del reality e soprattutto tra le più incisive dal punto di vista delle dinamiche che spesso abitano la Casa più spiata d’Italia.

Anita Olivieri è tornata però a far discutere non tanto per le querelle e diatribe vissute al Grande Fratello 2023, ma per una voce circolata alcune settimane fa in riferimento alla sua attualità sentimentale. Riassumendo la questione per chi se la fosse persa, la concorrente avrebbe – stando ai rumor – una relazione con autore del reality condotto da Alfonso Signorini. Emerso il retroscena la curiosità è ovviamente arrivata alle stelle per poi sgretolarsi con il passare dei giorni cadendo nei dimenticatoio.

Anita Olivieri e il presunto flirt con un autore del Grande Fratello 2023

A riaccendere le ‘voci’ sul presunto flirt tra Anita Olivieri e un autore del Grande Fratello 2023 sarebbe stato il portale Dagospia che ha fatto luce anche su un altro tema piuttosto chiacchierato legato alla concorrente. In primis, quest’ultima avrebbe fatto allusioni tempo fa rispetto al fatto di aver preso parte al reality senza passare per i provini. Versione – come riporta il portale – smentita proprio di recente da lei stessa suscitando una leggera confusione date le due versioni contrastanti.

Sempre Dagospia avrebbe poi riacceso l’attenzione in riferimento al fronte sentimentale di Anita Olivieri. “Continuano a circolare voci su una passioncella nei confronti di uno degli autori del reality”, titola così il portale senza però entrare ulteriormente nel merito della questione. La concorrente del Grande Fratello 2023 avrebbe anche espresso una preferenza rispetto al suo uomo ideale, affermando che – come riporta il portale – “Le piacciono gli stronzi”.

