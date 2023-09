Anita Olivieri è fidanzata?/ Lei si professa single al Grande Fratello 2023, ma una segnalazione…

Anita Olivieri single o fidanzata al Grande Fratello 2023?

Prime segnalazioni sui concorrenti nip del Grande Fratello 2023 che hanno varcato la porta rossa della casa di Cinecittà nel corso della prima puntata trasmessa da canale 5 l’11 settembre. Tra i concorrenti che hanno maggiormente colpito i telespettatori c’è sicuramente la bellissima Anita Olivieri. Classe 1997, romana, dopo essersi laureata ha cominciato a lavorare capendo, però, di non essere totalmente felice. Da qui la scelta di mettersi in gioco partecipando al Grande Fratello 2023. Nella clip di presentazione, Anita ha dichiarato di essere single, ma dopo le sue parole, sui social, sono spuntate le prime segnalazioni in merito alla presenza di un presunto fidanzato.

“Non sono fidanzata ma vivo con un gatto che mi basta e avanza”, le parole dette da Anita. Poco dopo, però, Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione in merito che ha condiviso tra le storie del proprio profilo Instagram.

La segnalazione di Deianira Marzano su Anita Olivieri

Secondo un follower di Deianira Marzano, Anita Olivieri sarebbe fidanzata da qualche tempo con un ragazzo presente anche nelle foto della sua laurea. “Ciao Deia, quella Olivieri del GF è fidanzata. Nella foto della laurea è con il fidanzato e c’è anche il commento di lui”, le parole riportate sulla segnalazione.

Anita, dunque, è single o fidanzata? Alfonso Signorini comincerà ad indagare sulla vita sentimentale dei suoi inquilini per scoprire la verità dopo la segnalazione che è stata riportata sui social da diversi utenti? Per scoprirlo, non ci restare che aspettare la seconda puntata che andrà in onda venerdì 15 settembre.

