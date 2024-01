Anita Olivieri e Fiordaliso, lite al Grande Fratello 2023 per Beatrice Luzzi?/ “perchè non sei venuta…”

Grande Fratello 2023, Fiordaliso e Anita Olivieri ai ferri corti?

Nuove ruggini all’orizzonte o chiarimento già avvenuto? E’ questo il tema delle ultime ore in riferimento a due protagoniste del Grande Fratello 2023: Anita Olivieri e Fiordaliso. Come riporta la pagina ufficiale del reality, tra le due sarebbero emerse delle incomprensioni risalenti alla scorsa settimana, precisamente a prima della diretta che ha poi sancito il ritorno in casa di Beatrice Luzzi.

Pomo della discordia tra Anita Olivieri e Fiordaliso sarebbe stata ancora una volta Beatrice Luzzi. La cantante infatti – come spiega la pagina del Grande Fratello 2023 – aveva espresso a poche ore prima del ritorno dell’attrice il desiderio di poterla rivedere dopo il triste lutto subito e la conseguente uscita repentina dalla Casa. In quell’occasione, l’inquilina le avrebbe risposto quasi in maniera stizzita generando il lei dispiacere e malcontento.

Fiordaliso e Anita Olivieri, arriva il chiarimento: “Ti chiedo scusa…”

Fiordaliso avrebbe dunque celato per giorni quel malumore nei confronti di Anita Oliveri, lasciando però che emergesse solo nelle ultime ore durante uno sfogo con Rosy Chin. La concorrente è comunque venuta a conoscenza del dispiacere della cantante ed ha dunque cercato un confronto senza però – come racconta la pagina del Grande Fratello 2023 – lasciare che i toni si alzassero rovinando un rapporto che, fino ad ora, era comunque stato di amicizia e rispetto.

“Perchè non sei venuta da me a dirmi che ci eri rimasta male?”, avrebbe esordito così Anita Oliveri nel confronto con Fiordaliso, con quest’ultima che avrebbe motivato l’omissione con un distacco percepito negli ultimi giorni, rincarato appunto da quel dispiacere. Il confronto è comunque andato avanti a toni sommessi e il chiarimento sembra essere arrivato senza problemi: “Scusa se ci sei rimasta male, ti chiedo scusa”. I malumori al Grande Fratello 2023 è sempre meglio non darli per svaniti troppo in fretta; non è detto che prossimamente questa conclusione pacifica non si riveli solo il preludio a nuove ruggini e incomprensioni.

