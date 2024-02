Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi, altra lite al Grande Fratello 2023/ Lei: “Non ho bisogno di te!”

Grande Fratello 2023, volano stracci tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi

Stanno volando stracci in queste ore al Grande Fratello 2023 tra due concorrenti che, a dispetto dell’amicizia instaurata nei mesi scorsi, sembrano arrivati più che ai ferri corti. Stiamo parlando ancora una volta del rapporto tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi che già nell’ultima puntata del reality avevano avuto modo di scontrarsi con argomentazioni non da poco.

Alcune ore fa Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi hanno avuto modo di rivedere le posizioni esternate nel corso della puntata, non trovando però alcun punto d’incontro. Il botta e risposta è infatti culminato con il pianto del calabrese, fortemente provato dall’amicizia sempre più logora e tormentata con la concorrente. Stando a quanto riporta DavideMaggio, la querelle tra i due sarebbe stata seguita da un secondo round ancora più teso.

Anita Olivieri a Giuseppe Garibaldi: “Sei caduto in basso”. Lui replica: “Alla prima occasione mi ha voltato le spalle!”

“Quando stavi male tu io c’ero, ora stai bene tutto rose e fiori. Però quando stavi male non mi hai detto vattene che voglio stare da sola, penso che ho sempre avuto ragione…”. Queste le parole di Giuseppe Garibaldi che hanno generato una nuova risposta stizzita da parte di Anita Olivieri: “Vuoi il tuo momento Giuseppe? Sei esattamente quello che ho sempre detto, come mi stai cascando in basso non te ne rendi conto”. Garibaldi non si è però frenato nel replicare: “Tu alla prima occasione mi hai voltato le spalle, mi hai fatto passare per pesante la seconda volta, per geloso, possessivo, per tutte quelle cose senza spendere nemmeno una parola positiva nei miei confronti…”.

Anita Olivieri – come riporta DavideMaggio – non si è fatta remore nel replicare ulteriormente alle accuse di Giuseppe Garibaldi. “Io secondo te ho bisogno di te per vivere? Secondo te se non c’eri tu qua dentro come facevo il percorso, in un angolino? Tu pensi che sei così indispensabile alla mia vita che io non riesco a farmi il percorso da sola?”. La concorrente del Grande Fratello 2023 ha poi chiosato: “Ho vissuto 26 anni prima di incontrare te, perdonami. Sono entrata da sola, non è che immaginavo la cosa…”.











