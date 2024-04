Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi: amicizia finita dopo il Grande Fratello/ Lei svela tutto: cos’è successo

Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi, amicizia al capolinea

Nella casa del Grande fratello 2024, per diversi mesi, Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri sono stati inseparabili. All’interno del bunker di Cinecittà, la loro è stata un’amicizia speciale che ha spesso portato Giuseppe a schierarsi dalla parte di Anita difendendola contro Beatrice. Un’amicizia che, tuttavia, durante le ultime settimane di permanenza nella casa, ha cominciato a perdere pezzi sia per il riavvicinamento di Giuseppe a Beatrice Luzzi sia per la storia nata tra Anita e Alessio Falsone. A distanza di un mese dalla fine dell’avventura al Gf, Anita e Giuseppe sono sempre più lontani e, ad oggi, la loro amicizia, pare sia giunta definitivamente al termine.

Nuovi concorrenti Isola dei Famosi 2024, chi sono?/ Due in arrivo: si ‘pesca’ dal Grande Fratello?

La conferma arriva dai rispettivi profili social dei due ex inquilini della casa di Cinecittà. Giuseppe, infatti, ha pubblicato una storia in cui ha ammesso di aver sbagliato in casa difendendo e schierandosi dalla parte di Anita lasciando sola Beatrice mentre la Olivieri ha svelato di non aver gradito soprattutto un atteggiamento di Giuseppe fuori dalla casa.

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi stanno insieme?/ "Ci stiamo sentendo ed è abbastanza importante"

Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi: le parole sulla fine dell’amicizia

“Con Beatrice stiamo cercando di smaltire tutto ciò che è successo tra di noi. Il mio tutelare un rapporto di amicizia con Anita è stata una sconfitta. lo ho sbagliato nei confronti di Beatrice, ho sbagliato a non proteggerla, tutelarla e difenderla. I miei sentimenti nei suoi confronti ci sono sempre stati, ma molte volte la gelosia ha reagito in mal modo. Niente è per dinamica, per hype o per follower, io non lavoro coi social. Qui si tratta di vita privata e sentimenti“. Con queste parole, Giuseppe Garibaldi ha sancito la fine della sua amicizia con Anita Olivieri che, non solo ha ripubblicato la storia sul proprio profilo social, ma ha anche aggiunto un commento spiegando il motivo per il quale l’amicizia fuori dal Grande fratello è finita.

Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri, amicizia finita dopo il Grande Fratello 2024?/ Una mossa social di lui…

“Per me apposto così. Poi dopo che ha iniziato a seguire il mio ex dandomi motivazioni assurde. Voglio dire. Ora avete tutte le risposte. Io ho le chat dove ci sentivamo quando diceva di no. – ha continuato Anita – Paura dei Beabaldi? Tra l’altro gli ho sempre scritto io. HYPE cari amici. Finalmente la verità. Mi dispiace per gli Anibaldi. Ma io lo sapevo già che sarebbe finita così”, le parole della fidanzata di Alessio Falsone.











© RIPRODUZIONE RISERVATA