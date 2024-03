Anita Olivieri e l’ex fidanzato Edoardo Sanson, perchè si sono lasciati?/ “Mi ha messa da parte, ero sola…”

Grande Fratello 2024, i motivi della rottura tra Anita Olivieri ed Edoardo Sanson

La 44a puntata del Grande Fratello 2024 prosegue con un focus doveroso con protagonista Anita Olivieri. Negli ultimi giorni la concorrente ha forse sorpreso tutti nel merito della sua vicinanza ad Alessio Falsone. Come raccontato da una clip lanciata da Alfonso Signorini, molti in Casa sembrano dubitare del loro rapporto soprattutto per la velocità con la quale la giovane è passata oltre rispetto al suo ex fidanzato, Edoardo Sanson.

Anita Olivieri, in lacrime, ha trovato la forza di raccontare la sua verità nel merito del rapporto con l’ex fidanzato Edoardo Sanson, spiegando allo stesso tempo cosa l’avrebbe portata a non farsi remore nell’avvicinarsi ad Alessio Falsone. “Premetto che non è facile perché è stata la mia prima relazione, piuttosto lunga e anche complicata. Io ed Edoardo ci siamo messi insieme quando eravamo molto piccoli, ci siamo conosciuti alle medie. Lui è un ragazzo che è cresciuto un po’ da sola, io invece vengo da una famiglia molto unita, ho cercato quindi di colmare quei vuoti che ha potuto avere”.

Anita Olivieri: “Edoardo ha dato più importanza al doversi realizzare…”

Proseguendo nel suo racconto, Anita Olivieri non è riuscita a nascondere la voce rotta dall’emozione e sicuramente anche dalla sofferenza. Un rapporto quello con il suo ex fidanzato Edoardo Sanson – a suo dire – tanto longevo quanto complesso. “Sono andata in terapia per tanto tempo per cercare di salvare il nostro rapporto. Ho avuto una relazione in cui mi sono sentita molto sola, ho pensato a mia madre in questi giorni e so che lei, nonostante non le faccia piacere, è consapevole che lui non era troppo presente nella mia vita”. La concorrente ha poi aggiunto: “Ha sentito la pressione del doversi realizzare mettendo me in disparte e dandomi per scontata, forse anche per pressioni ricevute dalla famiglia”.

Anita Olivieri ha poi concluso il suo discorso sull’ex fidanzato Edoardo Sanson dimostrandosi comunque consapevole del cambiamento. Al contempo però, andare oltre quella sofferenza non sembra essere cosa facile: “E’ stato un rapporto di mancanze, pensavo di essere una ragazza che non era abbastanza. Io non voglio screditarlo perchè so che non è giusto, anche perchè lui è cambiato ma 10 anni sono tanti, ho sofferto molto e mi sono sentita sola”.











