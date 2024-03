Anita Olivieri, ex fidanzato Edoardo Sanson interviene a sorpresa a Verissimo/ Lei sbotta: “Non è chi pensavo

Anita Olivieri spiazzata dall’ex fidanzato Edoardo Sanson a Verissimo: il retroscena

Nelle scorse ore Anita Olivieri, concorrente del Grande Fratello 2024 eliminata ad un passo dalla finale, si è lasciata andare ad un lunghissimo sfogo che sembrava rivolto all’ex fidanzato Edoardo Sanson. Tuttavia non era chiaro né il destinatario dell’invettiva né, soprattutto, il motivo del lunghissimo sfogo. Adesso a fare chiarezza e svelare perché Anita Olivieri si è sfogata contro l’ex fidanzato Edoardo Sanson ci ha pensato MondoTv che ha rivelato un clamoroso colpo di scena.

Stando a quanto riporta il portale, infatti, pare che alla base dell’ira dell’ex gieffina contro il suo ex fidanzato c’entri quello che è successo nel talk di Canale5. Domani, domenica 24 marzo 2024, andrà in onda una nuova puntata con ospite appunto Anita Olivieri ed interverrà a sorpresa l’ex fidanzato Edoardo Sanson. Il ragazzo in questi mesi aveva scelto la via del silenzio e, dopo il flirt iniziato sotto le telecamere di Anita con Alessio Falsone, aveva deciso di troncare definitivamente con lei. Si è trincerato dietro un silenzio che ha deciso di rompere proprio in occasione dell’ospitata di Anita Olvieri e Alessio Falsone a Verissimo. Non è noto cosa abbia detto il giovane, ma a giudicare dalla reazione della giovane è certo che ciò l’ha destabilizzata parecchio.

Anita Olivieri contro Edoardo Sanson per il suo intervento a Verissimo? “Non riconosco più certo persone”

Il tanto criptico quanto duro messaggio di Anita Olivieri contro l’ex fidazanto Edoardo Sanson postato su Instagram recitava: “Alla fine nella vita contano i fatti, a fatti anche io non riconosco più certe persone, pensavo non fossero interessate alla visibilità, riservate, lontane da questi mondi e questi contesti poi vedo aumentare i follower grazie alla situazione, sfruttare la cosa, mangiarci sopra e iscriversi ad un’agenzia di tv. Seguire e parlare con gente che mi diffama dalla mattina alla sera, gente che ha minacciato me e la mia famiglia. Un circo”

E poi ancora Anita Olivieri ha concluso con un avvertimento: “Vedremo le tarantelle, ma io alla fine lo sapevo già. Per questo sto volando”. Adesso, grazie al retroscena di MondoTv, sembra chiaro che si riferiva all’ex fidanzato Edoardo Sanson per il suo intervento a Verissimo. L’ex concorrente del Grande Fratello 2024 sarà ospite a Verissimo insieme al nuovo fidanzato Alessio Falsone nella puntata di domani e vedremo meglio cos’è successo.











