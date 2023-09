Anita Olivieri ha bestemmiato al Grande Fratello?/ “Si valuta la squalifica”: la decisione degli autori

Anita Olivieri ha bestemmiato in diretta al Grande Fratello?

Mai come quest’anno occhi e orecchie sono in allerta al Grande Fratello. La nuova edizione del reality di Canale 5 ha detto basta a trash e linguaggio scurrile, motivo per il quale sia dentro che fuori dalla Casa c’è grande attenzione sul comportamento dei concorrenti. È per questo motivo che in più di un’occasione in questa prima settimana si è già parlato di possibile squalifica.

Nel caso che sta facendo discutere nelle ultime ore la protagonista è Anita Olivieri. La concorrente è finita nel mirino del web, e a quanto parte anche degli autori del Grande Fratello, a causa di una presunta bestemmia che avrebbe pronunciato addirittura durante l’ultima diretta in prima serata.

Anita Olivieri squalificata al GF? La decisione degli autori

Dopo le segnalazioni del web, anche gli autori del GF hanno analizzato l’audio incriminato, arrivando ad una decisione. “I tecnici del Grande Fratello stanno attualmente valutando la bestemmia di #Anita, tuttavia sembra che la decisione sia già stata presa e nessuna squalifica è prevista al momento.” ha scritto su Twitter Agent Beast, per poi aggiungere: “Secondo le valutazioni dei tecnici, è stato confermato che nel video in questione non viene pronunciata nessuna bestemmia. Quindi, sembra che il caso sia stato chiuso, almeno per quello che mi è stato riferito.” Stando dunque a questa indiscrezione, non ci sarebbe alcuna squalifica in arrivo per Anita, che non avrebbe dunque bestemmiato. Ricordiamo che si tratta comunque di una notizia non ufficiale.

