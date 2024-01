Anita Olivieri in lacrime al Grande Fratello 2023/ “Non mi faccio rovinare la reputazione da un gioco…”

Grande Fratello 2023, Anita Olivieri ‘sprofonda’ dopo le parole di Alfonso Signorini

Il Grande Fratello 2023 sta mettendo a dura prova i concorrenti di settimana in settimana; l’ultima diretta è stata forse più pesante del solito per alcuni inquilini, ‘rei’ di atteggiamenti non proprio graditi sia dai compagni di viaggio che dallo stesso Alfonso Signorini. Al centro dell’attenzione è finita Anita Olivieri che, con argomentazioni discutibili, è intervenuta in sostegno di Giuseppe Garibaldi nella diatriba con Stefano Miele.

Durante la diretta abbiamo osservato come Alfonso Signorini abbia ‘stroncato’ in maniera categorica le argomentazioni di Anita Olivieri: “Giuseppe viene da un paesino…”. Ebbene, il conduttore ha tuonato spiegando alla concorrente come l’ignoranza, al giorno d’oggi, non possa più essere giustificata o legittimata soprattutto quando si affrontano argomenti piuttosto delicati.

Già in diretta Anita Olivieri ha tentato di abbozzare scuse e giustificazioni rispetto alle sue parole, trovando però un palese muro da parte di Alfonso Signorini che a più riprese si è dimostrato anche piuttosto stizzito. Da ciò è scaturita la reazione di Anita Olivieri che, presa dallo sconforto, ha anche ‘minacciato’ di voler lasciare il Grande Fratello 2023. “Questo è un gioco per giocatori, chi non è giocatore viene mangiato e va bene così”.

Nelle ore successive, come testimonia una clip circolata sui social – pubblicato dalla pagina Instagram “GFVip News” – le argomentazioni di Anita Olivieri si sono fatte ancora più incisive. Sfogandosi con Giuseppe Garibaldi, la giovane avrebbe infatti affermato: “Cioè ragazzi è un gioco, non mi faccio rovinare la vita. C’ho tutta una vita davanti, non mi posso far rovinare tutta la mia ca*zo di reputazione costruita in anni per diventare una persona che non verrà assunta neanche in una segreteria…”.

