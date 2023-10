Anita Olivieri interessata a Paolo Masella al Grande Fratello 2023?/ Scoop bomba in diretta: “Gli ha detto…”

Grande Fratello 2023, il retroscena su Anita Olivieri e Paolo Masella

Nella Casa del Grande Fratello 2023 gli intrighi sentimentali stanno animando le dinamiche di gioco, e coinvolgono molteplici protagonisti. Heidi Baci è finita al centro degli interessi di Massimiliano Varrese che, nonostante un corteggiamento insistente, non è riuscito a fare breccia nel suo cuore. Nella puntata di ieri la ragazza ha invece ammesso che potrebbe nutrire un interesse per Vittorio Menozzi, laddove la loro conoscenza proseguirà. Vittorio, a sua volta, ha parlato di una certa compatibilità con Heidi e ha frenato gli entusiasmi su Anita Olivieri, che reputa solo una grandissima amica.

Ma è proprio Anita, ora, a tenere banco e ad aggiungere ulteriore pepe a questo incastro di sentimenti ed interessi. Come rivelato da uno scoop di fine puntata annunciato in studio da Rebecca Staffelli, ci sarebbe stato un mini dialogo tra la Olivieri e Paolo Masella che però non è stato intercettato dalle telecamere. E, in questo dialogo, la ragazza avrebbe manifestato al giovane coinquilino il desiderio di conoscerlo meglio nel corso di questa avventura.

Anita Olivieri e Paolo Masella nuova coppia? Lo scoop di Rebecca Staffelli

Rebecca Staffelli, intervenuta al termine della puntata di ieri sera, ha riportato il dialogo nascosto tra Anita Olivieri e Paolo Masella: “Anita va da Paolo e dice: ‘Non è vero che non sei il mio tipo, noi due abbiamo ancora tante cose in sospeso. Dobbiamo conoscerci‘. Paolo risponde. ‘Per me tu se una bella ragazza, magari in Casa ci conosceremo meglio’“.

Potrebbe dunque nascere una nuova coppia nella Casa del Grande Fratello 2023? La domanda a questo punto sorge spontanea e incuriosisce il popolo del web, dopo lo scoop lanciato in diretta dall’inviata social della trasmissione. In questo intricato intreccio di rapporti, tra confessioni rivelate e parole non dette, potrebbe presto sorgere un nuovo amore.

