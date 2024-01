Anita Olivieri lascia il Grande Fratello 2023? “Voglio uscire e stare bene”/ Crisi post-puntata: lo sfogo

Grande Fratello 2023, Stefano contro Garibaldi: Signorini attacca Anita

La puntata del Grande Fratello 2023 andata in onda ieri sera è stata ricca di dinamiche e, soprattutto, di roventi polemiche. Una di queste ha coinvolto Giuseppe Garibaldi, accusato da Stefano Miele di averlo discriminato sul tema dell’omosessualità. Sulla questione i due avevano già discusso e, in merito, è stata proposta una clip che ne ha ripercorso le ragioni. Nel filmato, in particolare, si vede Anita Olivieri difendere Garibaldi, sottolineando come la sua provenienza da un piccolo paese del sud possa averlo portato ad utilizzare un’espressione che ai più potrebbe sembrare discriminatoria verso gli omosessuali.

Alfonso Signorini, nel corso del dibattito in puntata, interviene soprattutto sulle parole di Anita, criticandole aspramente: “Leggo una certa pretestuosità e discriminazione nelle parole di Anita. Anita, tu per affetto dici: ‘Non puoi pretendere da uno che arriva da un paesino con 40 anime che possa emanciparsi e capire certe cose’. Però, oggi come oggi, non esiste. Vorrei abbattere il discorso ‘Ah, viene dal profondo sud’. Ma chi se ne frega, oggi come oggi non è più tollerabile. Esistono le connessioni social, esiste Internet, esistono i social e i mezzi di comunicazione. Oggi l’ignoranza non è più concepibile“.

Alfonso Signorini attacca Anita Olivieri, lei medita il ritiro: “Voglio uscire“

Anita Olivieri tenta di giustificarsi e difendere Giuseppe Garibaldi, sottolineando di averlo voluto aiutare nella discussione con Stefano Miele. Tuttavia l’argomento con il quale ha voluto aiutarlo, ovvero il sottolineare che arriva da un paese del sud e dunque riferendosi alla sua provenienza geografica, ha mandato su tutte le furie Alfonso Signorini: “Anita, capisco che per affetto si possa arrivare a fare certi discorsi, ma l’ignoranza non è lecita in nessuna parte d’Italia“.

Anita tenta nuovamente di giustificarsi ma, vedendo un muro contro di lei, rifugge nel silenzio. Signorini così attacca: “È inutile Anita che fai quella faccia, te la puoi anche tenere, ma è molto più stupido dire: ‘Viene da un paesino del sud….’. Questo è un discorso veramente classista e indigesto“. Tuttavia, dopo la puntata, Anita è andata in crisi e ha confidato ad alcuni coinquilini di aspettare il suo turno per andare in Confessionale e comunicare agli autori la sua decisione di uscire dal gioco: “Non mi faccio smontare da un programma. Sta sconfinando proprio, sta uscendo da qualunque confine sta roba. Questo è un gioco per giocatori, chi non è giocatore viene mangiato e va bene così. Io non sono giocatrice, non posso fare qualcosa che non sono. Non voglio perdere neanche tempo a parlare, è tutta aria buttata, tutto inutile. È da una settimana che sono arrabbiatissima, non è stato fatto niente“. Fiordaliso cerca di farla ragionare, ma la posizione di Anita è inamovibile: “Le mazzate preferisco prenderle a lavoro guarda, almeno hanno un senso ed imparo qualcosa. Non la do vinta a nessuno, voglio solo uscire e stare bene“. La decisione di lasciare il reality sarà definitiva?

