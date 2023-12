Anita Olivieri lite con Beatrice Luzzi: “Impara a non buttarti sugli uomini!”/ “Invidiosa di me e Giuseppe”

Scoppia la lite tra Anita Olivieri e Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023 per il rapporto con Giuseppe Garibaldi

Il triangolo che vede coinvolti Beatrice Luzzi, Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello 2023 torna a scatenare una lite in diretta. Tutto nasce dopo un confronto tra Beatrice e Giuseppe, che confermano la fine definitiva del loro flirt: “Provo solo affetto adesso, il sentimento nei suoi confronti è scemato a causa di tutte le cavolate che ha fatto.” chiarisce l’attrice. “Ad oggi ci stiamo vivendo la Casa in modo molto più tranquillo, con spensieratezza, litighiamo molto meno…” fa notare lui.

Grande Fratello 2023, 27a puntata/ Diretta e eliminato: Sara Ricci fuori! Letizia, Paolo e Rosy Chin immuni

Beatrice è però sempre più convinta che a minare il rapporto con Giuseppe sia stata Anita Olivieri, sulla quale dice: “La vedo che lo controlla moltissimo e ho l’impressione che la loro amicizia si sia trasformata in qualcos’altro“.

Anita perde le staffe con Beatrice Luzzi: “Impara a non buttarti sugli uomini!”

Anita però sbotta e la accusa a sua volta: “Tutte queste insinuazioni ridicole di una persona invidiosa, insicura. Io non voglio essere più messa in mezzo in questa situazione, lei usa lui per arrivare a me.” Beatrice replica: “La manipolatrice alla fine è lei, perché lui appena si sposta un attimo lei lo tira a se, è suo, è pronta a tutto pur di tenerlo completamente soggiogato a lei. Lui si fa manipolare da tutti, tranne da me che non l’ho mai manipolato. Io gelosa di Anita? No, affatto.”

Mirko Brunetti lascia Greta Rossetti in diretta: "Mettiamo un punto"/ Lei: "Mi hai presa in giro allora"

Anita perde la calma e lancia frecciate molto pesanti a Beatrice: “Io non mi butto sulle persone dopo due settimane, come fai tu. Io sto raccontando solo i fatti, non ho bisogno di fare dinamiche. Impara a non buttarti sugli uomini!” tuona lei senza freni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA