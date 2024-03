Anita Olivieri: “Mio fratello ha dato ripetizioni alla figlia di Paolo Bonolis”/ E’ polemica sul web

Grande Fratello 2024, Anita Olivieri e la presunta ‘collaborazione’ di suo fratello con Paolo Bonolis

Gli inquilini del Grande Fratello 2024 saltuariamente continuano a dimenticare di essere osservati e ascoltati 24 ore su 24. Spesso e volentieri si lasciano andare a strafalcioni, dichiarazioni controverse e circostanze simili; l’immediata conseguenza è quella di dover rettificare o addirittura smentire quanto detto o fatto. La regia del reality non sempre riesce a correre ai ripari, come dimostra la clip che sta circolando in rete con protagonista Anita Olivieri.

Come riporta BlogTivvu, sul web si sta parlando con pareri opposti di una clip con protagonista Anita Olivieri. La concorrente del Grande Fratello 2024, parlando con Alessio Falsone, si è lasciata andare ad un aneddoto che tira in ballo addirittura Paolo Bonolis. Il giovane ha incalzato l’inquilina a proposito di un giudizio sul conduttore e fin qui nulla di strano: “Bonolis mi piace”.

Grande Fratello 2024, Anita Olivieri nel mirino dei social per una rivelazione su Paolo Bonolis

La parte della conversazione di Anita Olivieri oggetto di dibattito in rete è la successiva; come riporta il portale, la concorrente avrebbe raccontato di un particolare legame tra suo fratello e Paolo Bonolis. “Mio fratello faceva ripetizioni alla figlia, lo ha scoperto andandoci! Gli ha aperto la porta e gli fa ‘ah!’”.

In concreto, la concorrente non si è lasciata andare a commenti discutibili; come riporta BlogTivvu, Anita Olivieri sarebbe però finita nel mirino del web per la poca discrezione dimostrata con il racconto riferito a suo fratello e Paolo Bonolis. La giovane non ha aggiunto ulteriori dettagli, soprattutto in riferimento a che tipo di ripetizioni desse suo fratello alla figlia del conduttore.

Il fratello di Anita faceva ripetizioni alla figlia di Bonolis #grandefratello CACCIATELA A QUESTA STA SPUTT@NANDO TUTTO E TUTTI













