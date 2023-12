Anita Olivieri, nuove rivelazioni a fatti esterni alla casa del Grande Fratello 2023/ Squalifica in arrivo?

Anita Olivieri rivelazione a Giuseppe Garibaldi: ecco cosa ha detto

Anita Olivieri è di nuovo al centro della polemica per aver rivelato fatti esterni al Grande Fratello. Durante una conversazione con Giuseppe Garibaldi, la concorrente ha anticipato una questione legata a Samira Lui: “Tantissime te ne devo raccontare fuori. Sami ci penso io a lui, tranquilla. E amo, non si può” ha detto Anita lasciando intendere avesse cose da dire che non può rivelare al momento.

Il barman ha insistito, incuriosito dalle affermazioni dell’amica e ha convinto Olivieri a rivelarle almeno una piccola anticipazione. A questo punto, la concorrente ha rivelato che Samira abbia scritto un post su Instagram in cui prendeva le sue difese. Non è dato sapere come Anita sia sempre a conoscenza di questioni legate all’esterno della casa considerando che è nel reality da tre mesi. Se ne parlerà in puntata?

Federico Massaro confessa di essere interessato ad Anita Olivieri: lei lo rifiuta

Federico Massaro sembrava avere solo occhi per Greta Rossetti, ma il concorrente ha ammesso ci sia un’altra persona che ha iniziato a fargli battere il cuore: Anita Olivieri. In confidenza alle altre inquiline, il concorrente ha svelato di essere rimasto colpito da lei.

A spegnere l’entusiasmo, però, ci ha pensato Rosy Chin: “Non credo proprio che sia così, sono molto diversi. Lei è difficile, parla veloce, pensa quanto può andare veloce il suo cervello. Ha bisogno di un ragazzo che sia sveglio.” Federico ha poi confessato apertamente ad Anita i suoi sentimenti, ma lei gli ha rifilato il due di picche: “Tu puoi fare quello che vuoi tanto se una cosa va stoppata la stoppo io. Io non sono fidanzata ma io sono una persona particolare da questo punto di vista, ho una cosa aperta con me stessa e per come sono fatta io non posso fare altro.” Dunque, al momento sembra che Olivieri non voglia creare dinamiche amorose al Grande Fratello.

