Anita Olivieri, polemica per la presunta esultanza ‘contro’ Beatrice Luzzi/ Web diviso: “Poco elegante…”

Grande Fratello 2024, Anita Olivieri ha esultato per la mancata vittoria di Beatrice Luzzi?

Dopo sei mesi e mezzo di emozioni, la stagione del Grande Fratello 2024 è giunta alla conclusione con un risultato per alcuni scontato, per altri sorprendente. Perla Vatiero ha avuto la meglio su Beatrice Luzzi all’ultimo atto del reality, incoronata vincitrice dal pubblico votante. Il trionfo della fidanzata di Mirko Brunetti è stato accolto da applausi scroscianti e chiaramente si sono aggiunti alla festa in studio anche buona parte degli ex concorrenti, in particolare Anita Olivieri.

Perla e Mirko, cos'è successo dopo la vittoria del Grande Fratello 2024?/ Lui esulta, lei si dichiara: "Ho…"

Proprio la reazione di Anita Olivieri al verdetto della finale del Grande Fratello 2024 merita un focus particolare; come riporta Biccy, la sua esultanza ha diviso il pubblico alimentando un dibattito piuttosto acceso in rete. L’ex concorrente si è fiondata verso Perla Vatiero nel momento della sua incoronazione come vincitrice, ma poco dopo ha iniziato a volteggiare euforica a centro studio alimentando l’impressione che la sua gioia fosse più per la mancata vittoria di Beatrice Luzzi che per lo smacco dell’amica.

Josh Rossetti, fratello Greta, choc contro Massimiliano Varrese: pugni ed urla (VIDEO)/ Il motivo della furia

Anita Olivieri, il dibattito social dopo l’esultanza al Grande Fratello 2024

Neanche a dirlo, i fan di Beatrice Luzzi e non solo si sono scagliati contro Anita Olivieri sui social criticando in maniera dura la presunta esultanza per la sconfitta dell’attrice. In molti hanno trovato il gesto poco elegante e sportivo; giusto sottolineare però come molti altri hanno invece sottolineato l’aspetto goliardico, senza dover necessariamente accendere la polemica.

Chi ha seguito il programma sa bene che tra Anita Olivieri e Beatrice Luzzi il rapporto è stato alimentato da costanti scintille. Discussioni e liti sono stati un ‘mus’ della loro convivenza al Grande Fratello 2024; la sua esultanza, se realmente riferita alla mancata vittoria dell’attrice, è stata più simpatica che altro. Chissà se la questione verrà ripresa sui social anche dalle dirette interessate ora che sul reality è calato il sipario.

Beatrice Luzzi sconfitta al Grande Fratello 2024, "Ecco come ha reagito alla mancata vittoria"/ Retroscena

© RIPRODUZIONE RISERVATA