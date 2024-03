Anita Olivieri pronta alla pace con Beatrice Luzzi?/ E lancia una frecciata ad Alfonso Signorini…

Grande Fratello 2024, Anita Olivieri vuole chiarire con Beatrice Luzzi? Risposta inaspettata

Finito il Grande Fratello 2024, la concorrente che più di tutti in questi giorni si sta spendendo per rispondere ai suoi follower è Anita Olivieri. Negli ultimi due giorni la 26enne ha risposto a varie domande su Instagram sulla presunta lite con Perla Vatiero, ha rotto il silenzio sulle insinuazioni che sia raccomandata ed ha parlato del suo amore nato all’interno della Casa con Alessio Falsone. Tuttavia, Anita Olivieri ha rivelato se è pronta a chiarire con Beatrice Luzzi. Le due infatti, presenti sin dall’inizio nel reality sono state due grandi protagoniste scontrandosi spessissimo con liti senza esclusione di colpi.

Fuori dal Grande Fratello 2024, però, le cose potrebbero essere diverse. Infatti Anita Olivieri ha definito ‘fattibile’ un chiarimento con Beatrice Luzzi: “Penso che fuori dalla Casa sia tutto più “fattibile”. Tornare alla libertà calma gli animi perché si è liberi di scegliere quando e quanto tempo passare con le persone. Il gioco e la vita vera sono due cose molto diverse. Alla fine siamo state due figure forti del programma, nel bene e nel male ci siamo sempre messe in gioco e questo ha portato ad essere più esposte. Di conseguenza le più amate e odiate contemporaneamente…”

Anita Olivieri lancia una frecciata ad Alfonso Signorini: “Mi ha messa sotto pressione”

Altra domanda a cui Anita Olivieri ha risposto su Instagram riguarda il suo rapporto con Alfonso Signorini, o meglio come si è comportato lui nei suoi confronti. In più occasioni, infatti, il conduttore del Grande Fratello 2024 le ha fatto notare errori e comportamenti poco coerenti ed i sostenitori della 26enne lo hanno accusato di essere troppo duro nei cuoi confronti. La diretta interessata, invece, a chi le chiedeva un commento sul comportamento di Alfonso Signorini verso di lei in sintesi ha ammesso di essere stata messa sotto pressione e di aver saputo tenergli testa.

Nel dettaglio, infatti, Anita Olivieri ha spiegato come reagiva alle critiche di Alfonso Signorini: “Penso che se le cose nella vita ti capitano, e capitano proprio a te, anche se sono difficili e toste è perché tu le puoi reggere. Io ho iniziato a pensare che se le cose sono capitate a me, se sono stata messa sotto pressione è perché evidentemente le posso reggere, le posso gestire e posso uscirne. Questo è quello che mi sono sempre detta nei momenti di difficoltà, in generale. Ti sta capitando perché tu puoi reggere e puoi rispondere a tutto. Quindi sono grata a questo perché spesso mi dimentico che ho solo 26 anni e sono felice della persona che sono, pregi e difetti. Ne ho prese tante ma che se succedono le cose, c’è un motivo.”











