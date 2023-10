Anita Olivieri raccomandata al Grande Fratello 2023?/ “Io non volevo venire qui, mi hanno chiamata…”

Grande Fratello 2023, Anita Olivieri e le insinuazioni sui casting

Il fatto di essere costantemente sotto la luce dei riflettori, spesso porta alcuni protagonisti del Grande Fratello 2023 ad esporsi anche senza volerlo. L’ultima a far discutere per alcune dichiarazioni “catturate” nelle varie dirette è stata Anita Olivieri. Dopo le parole ambigue sul presunto flirt con un autore del reality, è finita nel calderone una sua confessione che si riferisce direttamente alla scelta di partecipare al programma condotto da Alfonso Signorini.

Dopo la puntata di ieri sera – riporta Biccy – Anita Olivieri si è lasciata andare ad una considerazione già fatta nelle scorse settimane che però, almeno nelle dirette serali, è passata inosservata. Come racconta il portale, già un paio di settimane fa la concorrente del Grande Fratello 2023 aveva parlato ad Heidi Baci del fatto di essere entrata nel reality senza passare per i provini, alludendo al volere di qualcun altro rispetto alla sua partecipazione.

Anita Olivieri, l’ambigua confessione sul Grande Fratello 2023: “Sono venuta qui perché…”

Alle parole di Anita Olivieri – riporta il portale – Heidi Baci rispose quasi interdetta e spiegando invece di essere passata per i casting al fine di partecipare al Grande Fratello 2023. Come anticipato, ieri sera dopo l’ultima diretta Anita ha rincarato la dose parlando con Letizia Petris. “Io qua non ci volevo venire, mi hanno chiamata…”, queste le parole della concorrente, che sui social sono parse molto simili a quanto asserito alcuni giorni prima: “Io sono stata chiamata, non ho dovuto fare la richiesta perchè non ho bisogno di fare questo programma”.

Nel parlare con Letizia Petris, Anita Olivieri avrebbe poi avvalorato ulteriormente la sua tesi: “Non ho bisogno di creare dinamiche perchè io qui sono stata chiamata e ci sono venuta; io non ci volevo venire…”. Chiaramente, è giusto lasciare il beneficio del dubbio e magari è tutto frutto di un fraintendimento o di un pensiero partorito male. E’ anche vero che visto il ripetersi della considerazione, sono buone le probabilità che Alfonso Signorini decida di aprire l’argomento con la concorrente nel corso della prossima puntata del Grande Fratello 2023.











